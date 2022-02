Britisk advokatfirma aksepterer Bitcoin, Ethereum og Cardano

Det britiske advokatfirmaet Gunnercooke aksepterer betalinger i de fleste større kryptovalutaer for deres tjenester. De som trenger juridisk hjelp kan nå få den hjelpen de trenger med betalinger i Bitcoin, Ethereum, Dogecoin eller Cardano.

CoinPass hjelper advokatfirmaet

Advokatfirmaet jobber med kryptobørsen CoinPass for å akseptere disse betalingene. CoinPass oppfyller alle kravene til de britiske regulatorene, for eksempel har de en registrering hos Financial Conduct Authority (FCA). Uten denne registreringen har ikke kryptoselskaper lov til å tilby finansielle tjenester i Storbritannia, noe Binance opplevde førstehånds.

Jeff Hancock, Coinpass-sjef: "CoinPass-teamet er stolte av å være Gunnercookes kryptoutvekslingspartner. Vi er spesielt glade for å samarbeide med en organisasjon som har ambisjoner om å fremme blockchain og krypto i Storbritannia."

Kjent med kryptoindustrien

Gunnercooke skriver i sin pressemelding at dette skiftet ikke kommer ut av det blå. Beslutningen om å akseptere krypto har å gjøre med etterspørsel fra kundebasen; de representerer "omtrent 100 kryptovalutautviklere, plattformer og børser." Kryptovalutastreikeselskapet Attestant er det første som betaler Gunnercooke i krypto for juridisk rådgivning.

Første transaksjon i Ethereum

Litt flere detaljer om denne første kryptotransaksjonen: ifølge Gunnercooke betalte Attestant i eter. I pressemeldingen heter det at Gunnenrcooke gir råd til Attestant i en rekke juridiske og regulatoriske forhold knyttet til streikeaksjoner.

Robert Olsen, CCO i Attestant : "Attestant er glad for å kunne foreta denne første kryptoaktivabetalingen i Ether til Gunnercooke. Vi tror at aksept av kryptobetalinger vil befeste deres posisjon som Storbritannias fremste advokatfirma for digitale eiendeler. Selskapet har vært en pålitelig og verdsatt partner i vår reise fra en oppstart til en blomstrende virksomhet, og vi ser frem til å samarbeide med dem i mange år fremover.»

Den første i Storbritannia

Det er allerede en rekke advokater i USA som aksepterer krypto, men Gunnercookes finansdirektør Naseer Patel uttaler at de er det første firmaet som muliggjør kryptobetalinger i Storbritannia.

«Til nå er det bare noen få amerikanske advokatfirmaer som tillater betalinger gjennom kryptoaktiva, så vi er stolte av å være i forkant av innovasjon i Storbritannia. Vi vil nå kunne jobbe med et bredere utvalg av klienter i forskjellige jurisdiksjoner, og gi våre partnere fleksibiliteten til å få betalt sikkert på den måten de velger."

På vei til massetilpasning

Ifølge Gunnercooke er deres grep for å tilpasse krypto som betalingsmiddel ikke en gimmick og absolutt ikke et markedsføringsknep. De forventer at flere og flere sektorer vil akseptere kryptovalutaer og at det i løpet av de neste tiårene vil bli stadig mer vanlig å bruke krypto til daglige betalinger.

At Gunnercooke er interessert i krypto kommer ikke som en overraskelse. To ganger i uken slipper de en podcast, og disse handler for det meste om krypto og tilhørende regelverk. I deres siste episode diskuteres forskjellen med den vanlige finansverdenen, og vertene diskuterer milliardærers rolle i kryptolandskapet.