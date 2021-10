Sorare holder fast ved at ingen av deres tjenester faller inn under regulert gambling

Storbritannias tilsynsmyndigheter for gamblingvirksomhet etterforsker Sorare, en fantasy football-relatert NFT-plattform, for potensielt ulovlig gambling.

I en advarsel til britiske brukere av plattformen oppgir gamblingkommisjonen at Sorare ikke er registrert, og at alle tjenester som er tilgjengelig for britiske brukere derfor befinner seg utenfor landets regulatoriske rammeverk.

Ifølge tilsynsmyndighetene bør britiske brukere ta dette i betraktning før de benytter seg av sorare.com.

Sorare svarer på anklagene

Som et resultat av gamblingkommisjonens anklager har det blitt påbegynt en etterforskning som skal avdekke hvorvidt den franske NFT-plattformen er nødt til å skaffe seg en lisens for å drive i Storbritannia. Kommisjonens undersøkelser skal også avgjøre hvorvidt Sorares tjenester kan kategoriseres som gambling eller ei.

«Vi ønsker ikke å kommentere ytterligere før vi har kommet frem til en konklusjon,» oppga kommisjonen i advarselen de utstedte til forbrukerne.

Sorare, på sin side, har publisert en offentlig uttalelse hvor de oppgir at ingen av aktivitetene og tjenestene som tilbys på plattformen kan regnes som gambling som krever regulering.

«Vi er sikre på at Sorare ikke tilbyr noen form for regulert gambling. Dette har blitt bekreftet av juridiske eksperter gjentatte ganger siden selskapet ble opprettet, inkludert i forbindelse med en rekke finansieringsrunder,» skrev NFT-plattformen i et blogginnlegg.

Sorare påpekte plattformens raske vekst, og sa at det er «normalt» å støte på noen regulatoriske problemstillinger. Dermed ønsker plattformen også enhver regulatorisk etterforskning velkommen, men mener at det bør være en «åpen dialog» som bidrar til å forbedre systemet.

Sorare ble lansert i 2018, og tilbyr en online, NFT-basert spillopplevelse hvor brukere kjøper lisensierte kort som representerer fotballspillere. Kortenes verdi øker basert på spekulering, og trades på markedsplasser.

Selskapet samlet inn $680 millioner i sin serie B finansieringsrunde i september fra SoftBank og andre deltakere, et av deres største samarbeid er med den franske sportsgiganten L'Equipe