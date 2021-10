Sanjay Singh erkjente straffskyld og ble dømt til 13 måneder i fengsel

En britisk domstol har dømt en Bitcoin-miner til fengsel for å ha stjålet strøm med en estimert verdi på rundt £32 000, aktoratet mener den ble brukt for å mine kryptovaluta.

Sanjay Singh, som skal ha minet BTC med stjålet strøm, erkjente straffskyld og ble idømt en 13 måneder lang fengselsstraff, ifølge lokale nyhetsartikler publisert 14. oktober.

Over 200 BTC miningmaskiner

Singh ble arrestert etter at etterforskning viste at han var den som var ansvarlig for ulovlig oppkobling til strømnettet ved to lokasjoner i Leicestershire-området. Ifølge representanter fra Crown Prosecution Service skal han ha koblet over 200 maskiner for Bitcoin-mining opp til kraftlinjer ved en gammel fabrikk ved Coalville og en stengt nattklubb i Loughborough.

Miningaktiviteten skal ha ført til en overbelastning av en transformator, og det estimeres at han har stjålet elektrisitet til en verdi av £32 000.

Singh skal visstnok ha begått lovbruddene ved to separate anledninger, og det ble oppdaget at det fortsatt ble stjålet elektrisitet ved nattklubben selv etter at han ble arrestert første gang, og mens etterforskningen fortsatt var pågående.

Andrew Baxter fra CPS oppga at selv om Bitcoin-mining ikke er forbudt i Storbritannia, så blir Singh fengslet fordi tyveriet var motivert av grådighet. Ifølge Baxter var mineren rett og slett «ikke ærlig nok», og det virket ikke som at han anså strømstjelingen som en kriminell handling.

Bitcoin-mining krever strøm eller energi fra andre kilder for å drive minemaskinene, og minerne blir belønnet med Bitcoin for å ‘utvinne’ nye coins og for å sikre nettverket mot angrep. Minere kan velge å enten beholde Bitcoinbelønningen de mottar eller selge den for profitt.

Prisen på Bitcoin ligger i dag på $58 000, omtrent 10,5% under kryptovalutaens rekordhøyde på $65 000.

Minere sikter seg inn på land med et overskudd av billig strøm, og land som Canada, Kasakhstan og Russland har vist seg å være tiltrekkende lokasjoner. Kina er ikke lenger det største området for minere, den førsteplassen er det nå USA som har overtatt.