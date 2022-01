BSC metaverse mynt CryptoSword (SWD) er opp over 400 % i dag

Mens kryptomarkeder har gått sidelengs i løpet av uken, har flere metaverse-mynter hatt stor prisøkning; CryptoSword (SWD) har steget over 400 % i da. Andre har hatt en tosifret prosentvis prisøkning.

I skrivende stund handles CryptoSword (SWD) for $0,1421; opp 453 % de siste 24 timene ifølge CoinMarketCap . Den har nådd et maksimum på $0,3158 og et lavpunkt på $0,02447 de siste 24 timene.

Men hvorfor er det rally i SWD-mynten? Her er et dypdykk inn i kulissene til den nåværende bullish-trenden til CryptoSword.

Hva er CryptoSword?

Før vi ser nærmere på den nåværende bullish-trenden for CryptoSword, er det viktig at vi først forklarer hva CryptoSword er for de som ikke vet hva det er.

I et nøtteskall er CryptoSword et Metaverse-basert Game-Fi-prosjekt på Binance Smart Chain som lar spillere spille spill og også tjene mens de spiller. Dens opprinnelige kryptovaluta er SWD.

CryptoSword-spillerne må ha mer enn ett sverd i lommeboken for å begynne å spille sverdkampen. Et sverd koster $50+ 0,04 BNB, som er en rimelig pris til å begynne med.

Det er forskjellige sverd med forskjellige stiler og nivåer. Sverdene inkluderer Legendary, Mythical, Common, Unique, Epic og Rare.

Spillet har også runder som tilbakestilles en gang om dagen, og antallet ganger et sverd kan delta i kamp tilsvarer rundene.

Spillere utfordrer mystiske fiender avhengig av sverdnivået etter å ha preget sverdene. Spillerne mottar deretter belønninger avhengig av vanskelighetsgraden. Spillere mottar en basisbelønning på 5USDT med SWD-tokens.

Spillet ser frem til å utvikle en komplett Metaverse-opplevelse der spillere kan gå til kampmodus og kjempe mot ukjente sjefer etter å ha øvd og trent opp ferdighetene sine. Ferdighetsnivået til spilleren vil være direkte relatert til antall belønninger å tjene. Noen funksjoner er imidlertid ikke tilgjengelige ennå, siden spillet fortsatt er under utvikling

Hvorfor øker prisene på Crypto Sword (SWD)?

CryptoSword (SWD)-mynten har vært bearish siden den ble notert på CoinMarketCap 10. januar 2022; noe som endret seg i dag etter at mynten steg med mer enn 400 %.

I dag på deres Twitter-håndtak kunngjorde CryptoSword at deres V2 metaverse Battle Mode er fullstendig klar til å åpne for publikum.

🪐V2 Metaverse Battle Mode is now fully complete and opened!🪐 ⚔️Come and experience the exciting battle! ⚔️ Figure out how to defeating the powerful enemies!#NFTGame #GameFi #PlayToEarn #BSC pic.twitter.com/3XwjpJO7yC — CryptoSword | Play to Earn NFT Game (@CryptoSwordsP2E) January 26, 2022

Kunngjøringen om de nye funksjonene har begeistret kryptohandlere, noe som har resultert i et betydelig handelsbeløp på $4,3 millioner og en fullt utvannet markedsverdi på $762,771.