Kryptovalutamarkedet presterte dårligere i løpet av helgen, og Bitcoin kan snart registrere ytterligere tap.

Det bredere kryptovalutamarkedet har vært i en bearish trend i løpet av helgen. I løpet av de siste 24 timene har den totale markedsverdien for kryptovaluta falt med mer enn 4 % og er for tiden over 1,7 billioner dollar.

I løpet av de siste syv dagene har det bredere kryptomarkedet tapt mer enn 200 milliarder dollar. Bitcoin er fortsatt nummer én kryptovaluta etter markedsverdi, men har registrert tap de siste dagene.

På pressetidspunktet handles Bitcoin over $38k per mynt, ned med mer enn 2% i løpet av de siste 24 timene. Hvis markedsmomentumet opprettholdes, kan Bitcoin møte ytterligere salgspress og kan gli mot det psykologiske nivået på $35k før slutten av uken.

Nøkkelnivåer å se på

BTC/USD 4-timers diagrammet er bearish for øyeblikket ettersom det bearish sentimentet i markedet tiltar. De tekniske indikatorene viser at BTC kan lide ytterligere tap i løpet av de kommende timene og dagene.

MACD-linjen er under den nøytrale sonen, noe som indikerer sterk bearish momentum for Bitcoin. Den 14-dagers relative styrkeindeksen på 48 viser at Bitcoin snart kan gå inn i den oversolgte regionen hvis den nåværende markedstilstanden vedvarer.

Hvis bjørnene forblir i kontrollen, kan Bitcoin skli under det første store støttenivået på $37 102 før slutten av dagen. Dette vil være første gang Bitcoin vil handle under $38 siden begynnelsen av måneden.

I tilfelle av et lengre bearish løp, kan Bitcoin bli tvunget til å forsvare det andre store motstandsnivået på $35 289. Bitcoin har ikke testet det psykologiske nivået på $35k siden februar.

Men hvis oksene gjenvinner kontrollen, kan Bitcoin teste motstandsnivået på $40k i løpet av de neste timene. Det andre store motstandsnivået på $42 154 bør begrense enhver ytterligere oppadgående bevegelse på kort sikt.