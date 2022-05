Kryptovalutamarkedet har prestert dårlig de siste 24 timene, med mer enn 100 milliarder dollar utslettet i løpet av denne perioden.

Bearish-stemningen i kryptomarkedet kom tilbake i løpet av de siste 24 timene, og markedet tapte over 100 milliarder dollar i løpet av denne perioden. Det bredere kryptomarkedet har gått ned med 6,85 % i løpet av de siste 24 timene, det største tapet registrert de siste ukene.

På pressetidspunktet er den totale markedsverdien for kryptovaluta rundt 1,67 billioner dollar, ned fra 1,79 billioner dollar som ble rapportert i går.

Bitcoin, verdens største kryptovaluta etter markedsverdi, har et av de dårligste resultatene de siste 24 timene. BTC har mistet mer enn 8% av verdien i løpet av den perioden og handler nå over $36k-nivået.

Bearish-løpet kan føre til at Bitcoin faller under motstandsnivået på $35k for første gang denne måneden. Som vanlig med kryptomarkedet, har Bitcoins dårlige ytelse påvirket de andre topp kryptovalutaene.

Alle kryptovalutaene på topp 100-listen handles i den røde sonen bortsett fra Anchor Protocol, som har økt med mer enn 6 % de siste 24 timene.

Nøkkelnivåer å se på

BTC/USD 4-timers diagrammet er for øyeblikket bearish ettersom Bitcoin har mistet mer enn 8 % av verdien nylig. De tekniske indikatorene viser at det bearish sentimentet i markedet fortsatt er sterkt.

MACD-linjen har sklidd under den nøytrale sonen takket være Bitcoins pågående dårlige ytelse. 14-dagers RSI på 28 viser at Bitcoin for øyeblikket er oversolgt.

På pressetidspunktet handles Bitcoin til $35 901. Hvis den bearish trenden fortsetter, kan BTC falle under $35k-nivået for første gang på flere uker. I tilfelle en langvarig dårlig ytelse, kan Bitcoin bli tvunget til å forsvare det andre store motstandsnivået rundt $33 800.