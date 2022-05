BTC-prisen faller under $32K. Flere ulemper kan komme

Bitcoin falt under 32 000 dollar på mandag og er farlig nær ved å bryte nivået på 32,5 000 dollar midt i et stort salg av kryptovalutaer og aksjer.

Med verdien av BTC/USD ned mer enn 7 % de siste 24 timene, stirrer okser på prisnivåer som ble sett i juli 2021, med data fra kjeden som tyder på mer smerte.

Ettersom krypto selges sammen med aksjer, har BTC-holdere falt i tapssonen. I følge analyseplattformen Glassnode på kjeden har den flyktige nedgangen til priser under 33 000 dollar kastet ytterligere 10 % av Bitcoin-tilførselen i minus.

Forrige uke fremhevet Glassnode hvordan en nedgang til laveste nivå på $33k ville presse flere mennesker, spesielt kortsiktige investorer, til ulønnsomhet.

Bitcoin var på det tidspunktet rundt 38 000 dollar, men nedgangene sett de siste dagene ser ut til å ha skremt en stor gruppe av kortsiktige eiere, selv om aksjer ble solgt for å se det bredere risikomarkedet stirre på mer smerte.

» Bitcoin-okser er fortsatt under press denne uken, ettersom prisene faller tilbake til $33,8k, og nettverkslønnsomheten faller med ~10%. Svakhet har dukket opp på tvers av ETF-produktstrømmer, sammentrekning av forsyning av stabile mynter og at investorer haster med å sette inn mynter til børser, hovedsakelig som svar på nedsidevolatilitet ,» skrev firmaet i sitt ukentlige nyhetsbrev .

Bitcoin er nå over 53 % rabatt på sin rekordhøye i november over $69k.Ifølge Glassnode kan det likevel komme mer smerte hvis den nåværende nedgangen sammenlignes med tidligere bjørnemarkeder.

For det første sendte nedgangen som ble sett i juli 2021 BTC til et prisnivå som var 54,2 % av ATH. Bjørnemarkedene som fant sted i 2015, 2018 og mars 2020 var enda mer smertefulle, med kapitulasjon som sendte Bitcoin -77,2 % og -85,5 % fra all-time highs da.

Nettverkslønnsomheten har falt til rundt 60 % med den siste nedgangen i BTC-prisen som presset kryptovalutaflaggskipet til en «smertegrense» som ligner på tidligere bjørnemarkeder. Lønnsomhetsnivåene er også lik de som ble registrert i bjørnemarkedene 2018 og 2019-20.

» Det skal imidlertid bemerkes at begge tilfellene var før den endelige kapitulasjonsskyllingen ,» la firmaets analytikere til i rapporten.

Kryptohandler og analytiker HornHairs mener at en bunn ikke er nådd ennå, og at mer smerte er sannsynlig.

» Når vi ser på den gjennomsnittlige tiden fra syklushøyder til sykluslavere, så vel som gjennomsnittlig tidsykluslavetid før neste halvering, vil september-november i år være den mest historisk lik tidligere sykluser, når det gjelder tidsrom, for en bunn for å danne .»

Graf som viser historisk prisbevegelse for BTC. Kilde: HornHairs på Twitter .

I følge Michael van de Poppe, en fulltids trader og topp kryptoanalytiker, vil investorer kanskje se de nåværende prisnivåene for BTC. Etter hans syn kan området sørge for et «sprettspill».

#Bitcoin at this level should be interesting to keep an eye on.

Didn't bounce towards $37.5K, but has been taking all the liquidity beneath the lows of 2022 and that should be a bounce play. pic.twitter.com/GMsToZTZMN

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 9, 2022