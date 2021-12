Bull-aktig RSI-avvikelse baner vei for økning for Litecoin

I midten av november ble Litecoin (LTC) rammet av en mindre korreksjon mot amerikanske dollar. Det så på det tidspunktet ut til at en kortsiktig nedadgående trend var godt på vei. Og så kom kryptovinteren, hvor et bearish sentiment i det bredere markedet tok tak. Som et resultat var stupte LTC til nesten $140 fra toppene i oktober og begynnelsen av november på $296. Noen bullish RSI-forskjeller antyder imidlertid at et rally oppover ikke er langt unna. Her er noen fakta:

De siste ukene har LTC svingt mellom $141 og $166, noe som tyder på priskonsolidering.

Relativ styrkeindeks eller RSI viser en bullish divergens som antyder mulig vekst.

Imidlertid er den nåværende prisen under avgjørende EMA-er, noe som betyr at den nedadgående trenden fortsatt er tilstede.

Datakilde: Tradingview.com

Litecoin (LTC) – prishandling og analyse

Det har vært en bitter-søt berg-og-dal-bane for Litecoin de siste tre månedene eller så. Etter å ha nådd toppene på $296 i slutten av oktober, har mynten akkurat snudd. På et tidspunkt falt den 51 % for å sveve rundt støtten på $141. Vi har egentlig ikke sett noe rally siden.

På rapporteringstidspunktet ble LTC handlet for $151. Men det er et visst håp. De siste dagene har prisen variert mellom $141-støtten og $166. Dette antyder at LTC gjennomgår en viss priskonsolidering, noe som gjør det til et hovedmål for et bullish utbrudd.

Bør du kjøpe Litecoin (LTC) i dag?

Generelt er hele kryptomarkedet nede. Dette gir investorer den perfekte muligheten til å kjøpe undervurderte eiendeler i håp om å ri på en oppadgående bølge på kort sikt. Men det er fortsatt en viss nedsiderisiko i år, spesielt hvis motvinden i markedet ikke avtar. Men LTC er alltid en god langsiktig investering, og siden den handles med rabatt, er dette det perfekte tidspunktet å komme inn på.