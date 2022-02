Bullieverse samler inn $4 millioner

Bullieverse, et av de første 3D-metaversene sentrert rundt innholdsskapere, har samlet inn 4 millioner dollar i en finansieringsrunde ledet av OKX Blockdream Ventures, fikk CoinJournal vite fra en pressemelding.

Andre bemerkelsesverdige Web3-investorer som deltok i runden var 6th Man Ventures (grunnlagt av TheBlock-medgründer Mike Dudas), Fundamental Labs, C² Ventures, Spark Digital Capital, GravityX, Rainmaker Games, Good Games Guild, Shima Capital, Mintable, DWeb3 , og flere.

Et oppslukende metavers

Bullieverse er et oppslukende, åpent metavers for fellesskapet av skapere og spillere. Spillere nyter godt av den rettferdige og gjennomsiktige inntektsgenereringen som ligger til grunn.

Stadig voksende produkttilbud

Bullieverse har et stadig voksende produkttilbud. Det første store spillet på metaversen er The Bear Hunt, som vil være tilgjengelig for publikum i Q1 2022. For øyeblikket kan du registrere deg for spillet, drepe bjørner og motta unike Bear NFT-er som belønning.

Srini Anala, administrerende direktør og medgründer av Bullieverse, kommenterte:

Å avslutte denne finansieringsrunden er en viktig milepæl i Bullieverse-reisen. Vi har nå alt momentum vi trenger for å nå visjonen vår om å være 'The Metaverse'-plattform. Vi vil doble fokuset på temaene våre "Lek, Tjen og Opplev" ved å utføre våre produkt- og vekstplaner. Det er svært få Web 3.0-prosjekter som har et live-produkt selv før token-lansering – og vi er et av dem. Vi er også det første 3D-metaversespillet på Unreal Engine med et livespill. De neste 12 til 18 månedene med utførelse er kritiske, og vi ser frem til det.

Mike Dudas og Serge Kassardjian fra 6th Man Ventures la til:

Som investorer i Web 3.0-området fokuserer vi på produktet og teamet. Bullieverse har helt klart et metavers-spillprodukt på toppnivå, og ledes av et veldig erfarent og balansert team. Både 6th Man Ventures og Bullieverse tror på det sanne potensialet til Play-and-Earn-spill, dets evne til å ekspandere og regjere i spillindustrien. Vi gleder oss til en flott reise sammen!