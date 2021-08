London-oppgraderingen har forsinket Ethereums «istid», understreket Buterin

I en analyse publisert på Reddit forklarte Ethereums medgrunnlegger, Vitalik Buterin, hvorfor de daglige, gjennomsnittlige gas-kostnadene for Ethereum gjorde et hopp fra 92 milliarder til nesten 100 milliarder etter at London-oppgraderingen ble lansert. Økningen i de daglige gas-kostnadene skiller seg fra de endringene man normalt ville forventet, og indikerer at nettverkets totale kapasitet har blitt forbedret.

Buterin pekte på tre viktige årsaker til økningen i Ethereums nettverkskapasitet: 1) «Istiden» har blitt utsatt, 2) Blokker brukte ikke den totale kapasiteten på 15 millioner før London-oppgraderingen ble implementert, og 3) Små avvik i justeringen av gebyrer.

«Ethereums istid» beskriver et fenomen hvor den økende kompleksiteten i algoritmene som mines til slutt vil føre til at Ethereums blokkjede blir så vanskelig å mine at det ikke lenger produseres blokker. Buterin tror lanseringen av London-oppgraderingen forsinket denne istiden, og senket den gjennomsnittlige blokk-tiden fra 13,5 sekunder til det tidligere normalnivået på 13,1 sekunder. Dette førte til en 2-3% økning i nettverkets totale kapasitet.

Videre var 15 millioner den maksimale gas-prisen per blokk før London-oppgraderingen. Mange blokker brukte ikke hele den tilgjengelige kapasiteten, noe som førte til at rundt 2% av blokkene forble tomme. Etter oppgraderingen ble 15 millioner målet. «Dette betyr at om den gjennomsnittlige gas-avgiften, inkludert de tomme blokkene, er under 15 millioner, så vil basegebyret senkes helt til gjennomsnittet er tilbake på 15 millioner», forklarte Buterin. Dette har ført til en ytterligere 2-3% økning i Ethereums kapasitet.

Til slutt påpeker Buterin at EIP-1559, som ble introdusert som en del av London-oppgraderingen, har et kompleks forhold mellom de aritmetiske og geometriske gjennomsnittet for blokkstørrelsen og tilhørende gebyrer. Dette gjør at den ikke er helt nøyaktig når den skal brenne 50% av gas-gebyrene. Denne feilen fører igjen til en liten økning i kapasiteten, da blokkene i snitt fylles med litt mer enn 50%, sa Ethereum-grunnleggeren.

«For nå kan Ethereumbrukere i alle fall nyte den utilsiktede kapasitetøkningen på 6% som London-oppgraderingen medførte», konkluderte Buterin.

London-oppgraderingen ble lansert 5. august 2021. Det forventes en drastisk forbedring i hvordan transaksjoner gjennomføres på Ethereum-nettverket som følge av oppgraderingen, da den både påvirker kompensasjonen for minere og antall ETH-tokens i omløp.