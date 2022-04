Cake DeFis nyeste produkt ville gjøre det enklere for brukere å maksimere avkastningen i det desentraliserte finansområdet (DeFi).

Cake DeFi, en Singapore-basert fintech-plattform som gjør DeFi-tjenester og applikasjoner tilgjengelige for alle, annonserte lanseringen av sitt Borrow-produkt tidligere i dag.

I følge pressemeldingen som ble delt med Coinjournal, vil Borrow gi Cake DeFi-brukere muligheten til å styrke sine kryptoporteføljer og potensielt øke avkastningen.

Cake DeFi sa at Borrow lar brukerne låne desentralisert USD (DUSD) ved å stille Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Tether (USDT), USD Coin (USDC) og DFI som sikkerhet.

Traders og investorer kan bruke en kombinasjon av disse kryptovalutaene som sikkerhet, så lenge minst 50 % av sikkerheten er DFI.

Dr. Julian Hosp, medgründer og administrerende direktør i Cake DeFi, sa;

«Vi er glade for å lansere Borrow for å gi brukerne mer likviditet til å investere i DeFi-tjenester mens de holder på eiendelene sine. DeFi gir folk mulighet til å generere passiv inntekt på kryptovalutaene sine uten konstant behov for å handle. Det er vårt mål hos Cake DeFi å fortsette å bringe slike innovative tjenester til våre brukere.»

Teamet la til at lånt DUSD kan brukes til å kjøpe varer eller investere i produkter som genererer passive inntekter, for eksempel Cake DeFi’s Lending, Staking og Liquidity Mining.

I følge Cake DeFi gir Borrow sine brukere bedre alternativer enn bare å HODLe sine tokens. Likviditeten de gir til nettverket belønnes med den passive inntekten de får.

Cake DeFi er stolt av å være en regulert fintech-plattform fokusert på å gi brukere tilgang til DeFi-tjenester. Plattformen registrerte enorm vekst i fjor, med mer enn 230 millioner dollar utbetalt til brukere som belønninger i løpet av året.

Selskapet sa at det er fokusert på å utvide kundebasen i et forsøk på å ha 10 milliarder dollar i eiendeler under forvaltning før slutten av året.