California legaliserer politiske donasjoner av kryptovaluta

FTX er involvert mange steder. Dette gjelder også politikk.

«Du går ganske raskt tom for virkelig effektive måter å gjøre deg selv lykkeligere ved å bruke penger,» har administrerende direktør i FTX, Sam Bankman-Fried, tidligere sagt. «Jeg vil ikke ha en yacht.»

Bankman-Freid vil kanskje ikke ha fancy leker, men han ønsker å påvirke verden, og dette har delvis manifestert seg i en rekke politiske donasjoner. Ingen mer fremtredende enn Joe Biden, med den nåværende presidenten som mottok 5,2 millioner dollar fra Bankman-Fried under presidentvalget i 2020.

Totalt har han gitt over 21 millioner dollar av pengene sine til forskjellige demokratiske kandidater og demokratisk-justerte PAC-er så langt.

Når det gjelder valget i 2024 sier Bankman-Fried at han kan bruke opptil 1 milliard dollar avhengig av kandidatene (ikke partiet), og gulvet er sannsynligvis «mer enn 100 millioner dollar».

6)In the end I care about policy, not politics, and I don’t think either party has a monopoly on good ideas.

My contributions could be substantial, or not; and their party breakdown will depend on the candidates and policies.

