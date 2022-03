Canada: Partikandidat tar til orde for Bitcoin og blokkjede

Tahinis Restaurants-eier Aly Hamam delte sin "hemmelighet" med kanadiske politikere under en sesjon med stående finanskomités pre-budsjettkonsultasjoner .

Den kanadiske politikeren og konservative lederkandidaten Pierre Poilievre har kanskje ikke betalt for lunsjen sin på Tahinis Restaurants ved å bruke Bitcoin (BTC), fordi ifølge eieren har dårlige kryptobeskatningslover gjort dem motvillige til å akseptere kryptobetalinger.

Poilievre, som ønsker å bli den neste kanadiske statsministeren, kan hjelpe kanadiske bedrifter med å gjøre nettopp det. Og han sa det samme i en tweet som ble lagt ut på mandag, som også er i tråd med hans andre store plan – å gi folk tilbake deres "frihet" og gjøre Canada til verdens "blokkjedehovedstad."

Let people take back control of their money from bankers & politicians.

Expand choice, lower costs of financial products, create thousands of jobs.

Get your membership. So you can vote for me as leader. To make Canada the blockchain capital of the world: https://t.co/d9I1ky9w2t pic.twitter.com/qQrJct9gKK

— Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) March 28, 2022