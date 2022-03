Cardano (ADA) kan nå årets laveste pris de neste dagene

Starten av mars har vært bittersøt for Cardano (ADA) , men stort sett har mynten handlet sidelengs. Etter hvert som mer bjørnepress begynner å bygge seg, ser ADA på muligheten for å nå et rekordlavt nivå på kort sikt. Her er noen bemerkelsesverdige høydepunkter:

Cardano (ADA) har brutt den avgjørende støtten på $0,8

På pressetidspunktet handlet mynten til $0,79, opp rundt 1% for dagen.

Mer svakhet vil følge, og ADA kan bunne under $0,7, det laveste nivået i år.

Datakilde: Tradingview

Cardano (ADA) – Prisanalyse og prediksjon

Etter å ha blitt handlet sidelengs størstedelen av mars, ser Cardano (ADA) ut til å ikke ha noe bullish momentum for å stige ytterligere. Mynten har klart å holde støtten på $0,8 den siste uken, men det nivået har nå blitt brutt. I skrivende stund handles ADA for $0,79.

Vi forventer at flere svakheter vil følge. Faktisk, ser vi på den daglige prisbevegelsen i dag, har ADA beveget seg forutsigbart sidelengs igjen, og har fått gevinster på bare 1 %. Det er sannsynlig at mynten vil bunne på $0,7 eller lavere. Dette kan presse ADA til sitt laveste nivå i år.

Det har vært en sjokkerende nedgang. Mot slutten av januar testet ADA $1,64 i det som så ut til å være en anstendig bane oppover. Men per nå har mynten mistet over 50 % i verdi fra disse høydepunktene.

Er Cardano (ADA) et godt kjøp

Til tross for opp- og nedturer er ADA fortsatt en av de viktigste kryptoaktiva på markedet. Det er ingen tvil om at de langsiktige fundamentale faktorene fortsatt vil være positive.

Men i tilfelle du ønsker å kjøpe ADA billig, vil det være fint å vente noen uker. Når mynten har bunnet under $0,7, kan du slå til, kjøpe og holde den i et år eller lengre.