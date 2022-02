Cardano (ADA) har sett mye volatilitet de siste ukene. Etter å ha nådd nye bunnivåer under kryptonedgangen i januar, har mynten kommet seg litt, men henger etter noen av de største myntene når det gjelder gevinster. Men er det noen oppside for vekst? Tross alt har mynten blitt handlet i rødt i de to siste handelsøktene. Her er noen høydepunkter:

Ved pressetiden hadde Cardano vist noen tegn til å snu den nedadgående trenden.

Mynten handles til $1 ned ca. 4% de siste 24 timene.

Cardano har sett sterk støtte på $1 de siste ukene.

Datakilde: Tradingview

Cardano (ADA) – hva du kan forvente i de kommende dagene

Geopolitiske spenninger i Øst-Europa har spilt en nøkkelrolle i å påvirke investorsentimentet i krypto de siste ukene. Faktisk er det anslått at over 160 milliarder dollar i kryptoverdi har gått tapt på grunn av trusselen om krig. Av denne grunn kan du forvente mye volatilitet rundt Cardano (ADA) i dagene fremover.

Nøkkelen her er imidlertid $1-støtten. Til tross for massivt salgspress, har ADA-okser holdt denne støtten veldig bra. Hvis mynten faktisk er i stand til å holde prishandlingen over $1, er en økning mot $1,5 mulig. Men hvis vi dykker under $1, vil detteutgjøre en betydelig ekstra svakhet.

Er Cardano (ADA) et godt kjøp i dag?

Cardano (ADA) har alltid vært et godt kjøp på lang sikt. Men prisvolatilitet de siste ukene har gjort det litt vanskeligere for investorer å virkelig forutsi retningen til denne eiendelen.

Sannheten er at ADA er en av de få myntene på markedet som bør være i porteføljen din. Den har en bevist merittliste for å levere verdi, suverene grunnleggende egenskaper og mye troverdighet.