Ettersom kryptomarkedet opplever et av sine verste krasj de siste årene, har Cardano (ADA) nådd et nytt lavpunkt. Mynten har falt under 0,5 dollar for første gang på måneder. Selv om dette allerede er dårlige nyheter, kan det verste gjenstå for ADA. Her er det du må huske på:

Bare i løpet av de siste 24 timene har ADA krasjet med over 30 %

Det er første gang på måneder at Cardano har brutt $0,5-grensen

Flere tap forventes å komme ettersom det bredere markedet står overfor en bratt korreksjon

Datakilde: Tradingview

Cardano-prisanalyse – vanskelige tider fremover

Etter å ha falt nesten 65 % fra toppene i mai, skulle du tro at det verste er over for ADA. Men den nåværende bearish trenden rundt mynten er bare i gang. Faktisk, etter å ha falt under $0,5 for første gang på måneder, forventer vi at mynten vil fortsette den bratte nedgangen.

Det er mulig at ADA vil bunne mot sin neste støtte på $0,35 før den prøver å finne etterspørsel. Dette vil representere et fall på rundt 25 % fra dagens pris. ADA vil også miste over 100 % i verdi fra sin høyeste pris denne måneden.

Det eneste positive tegnet i dette oppsettet er RSI-avlesningen. Denne momentumindikatoren for ADA har beveget seg mot det oversolgte territoriet. Risikoen for et stort salg er derfor relativt begrenset. Men ettersom investorsentimentet i krypto svinner, vil det bli vanskeligere å finne ADA-kjøpere i de kommende dagene.

Bør du holde eller selge ADA?

Ettersom Cardano øker tapene, kan det være enkelt å selge seg ut og begrense eksponeringen. Men vi mener fortsatt at ADA er en av få mynter i markedet som er verdt å holde. Selv om mynten ikke kommer tilbake til $1 snart, forventer vi at den vil teste $0,75 på nytt etter at den har nådd 0,35 dollar.