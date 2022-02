Cardano (ADA) øker mer enn 20 % på 10 dager

Etter et massivt salg i begynnelsen av året, har Cardano (ADA) begynt å få noen gevinster, selv om mynten fortsatt er bearishMen til tross for dette ser vi ikke nok momentum til å holde denne bølgen i gang. Her er noen høydepunkter først:

På pressetidspunktet handles ADA litt over $1 til tross for et fall på 3% for dagen.

Mynten har steget med over 20 % de siste 10 dagene i et overraskende bullish-utbrudd

Men tekniske indikatorer viser at momentumet vil avta, og til slutt snu ved $1,2-merket

Datakilde: Tradingview.com

Cardano (ADA) – Prisprediksjon og analyse

Det nylige ADA-rallyet har ført til en viss fornyet optimisme blant okser om at mynten kanskje er i ferd med å snu sine bearish utsikter. ADA har faktisk økt de siste 7 dagene og ser ut til å konsolidere de fleste av disse gevinstene.

Faktisk, etter å ha steget nesten 45 % mellom 20. og 22. januar, har Cardano vist tegn til liv. Selv om denne oppgangen er ganske imponerende for å si det mildt, forventer vi ikke at mynten vil stige over sin 50-dagers SMA på $1,26. Så det er sannsynlig at når mynten begynner å nærme seg den terskelen, vil betydelig bjørnetrykk trekke den tilbake.

Er det på tide å kjøpe Cardano (ADA)?

Hvis du ikke har kjøpt Cardano ennå, går du faktisk glipp av en anstendig mynt. Den siste kryptovinteren har redusert verdien av mange gode eiendeler. Dette skaper den perfekte sjansen til å kjøpe rabatterte kryptoaktiva. ADA må være førstevalget, ikke bare fordi den støttes av anstendige grunnleggende forhold, men fordi ADA også alltid har vært en av de beste tokens på lenge.