Etter en lang tapsrekke begynner den femte største mynten etter markedsverdi å registrere gevinster. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Cardano, er denne guiden for deg.

Cardano er en av de største blokkkjedene som bruker en proof-of-stake konsensusmekanisme, som er mindre energikrevende enn proof-of-work-algoritmen som Bitcoin er avhengig av. Selv om det mye større Ethereumet kommer til å oppgradere til PoS, vil denne overgangen bare skje gradvis.

Prosjektet har satt sin ære i å sikre at all teknologi som utvikles går gjennom en prosess med fagfellevurdert forskning, noe som betyr at dristige ideer kan utfordres før de blir validert.

I følge Cardano-teamet hjelper denne akademiske strengheten blokkjeden til å være holdbar og stabil – noe som øker sjansen for at potensielle fallgruver kan forutses på forhånd.

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

I følge Crowd Wisdom vil Cardano handles mellom $1,39 og $1,51 i løpet av de neste timene. I skrivende stund handles den for $1,53. Dagens utsikter er positive.

In the last 24 hours or so #cardano has had similar or higher transaction volume compared to #ethereum.

The fees on cardano totalled a mere $66,000 to process all of it. Over 4 billion in transaction volume.

Ethereum cost over 44 million dollars in fees.https://t.co/nm5fOb2L5O

— Ed n' ₳ltcoins (@EdnStuff) January 16, 2022