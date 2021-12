Cardano Foundation: Vi har hatt et utrolig år med vekst

Cardanos opprinnelige mynt ADA økte med over 1000 % i 2021, fra $0,30 til toppen på $3,09, og til tross for et nylig nedsalg, er den fortsatt over 750% opp det siste året.

Cardano Foundation-sjef Frederik Gregaard sier at 2021 har vært et flott år for Cardano-protokollen, med «vedvarende vekst, teknisk innovasjon, fellesskapsutvidelse og [store] partnerskap», de viktigste høydepunktene.

Cardano Foundation-sjefen sa dette da han fremhevet noen av prestasjonene kjeden har oppnådd i løpet av året i en bloggrapport publisert 22. desember.

I følge Gregaard betydde vekst økt adopsjon av Cardano ( ADA ), spesielt etter at blokkjeden nådde nye milepæler – tillegget av native tokens og lanseringen av smart kontraktsevne. Det har også vært en viktig utvikling for å muliggjøre desentralisert finans (DeFi) og desentraliserte utvekslinger (DEX) på blokkjeden, la han til.

🎊It has been an incredible year of growth, achievements and major milestones reached for both the Cardano Foundation and the #Cardano protocol! We are happy to share some of the biggest highlights from 2021 with you! Check it out👇 https://t.co/YZj8RtDIDz pic.twitter.com/VtraaOFIub

Per 20. desember 2020 hadde Cardano-nettverket sett over 2,5 millioner innfødte eiendeler preget siden 1. mars da hovedbokfunksjonen for flere eiendeler ble lagt til. Av de 2,5 millioner innfødte eiendelene som er preget så langt, har 2 millioner vært Non-Fungible Tokens (NFT).

Det har blitt opprettet 2,58 millioner nye lommebøker og over 23,8 millioner transaksjoner på kjeden.

Et sammendrag av vekstmilepæler i kjeden for Cardano i 2021. Kilde: Cardano Foundation

Gregaard bemerker at Cardano-økosystemet er åpent for mer adopsjon og nytte i kjeden takket være den vellykkede lanseringen av Alonzo Hard Fork i september. Han sier at dette "brakte programmerbarhet til Cardano", som gjorde det mulig for utviklere å bygge og distribuere desentraliserte applikasjoner (dApps) på blokkjeden.

Cardano støtter nå også desentralisert finans (DeFi), en av de største kryptoutviklingene som har eksplodert det siste året.

Cardano hadde også et gjennombruddsår når det gjelder de mange partnerskapene som ble inngått, med samarbeid og avtaler rettet mot å "skape verdi og nytte i Cardano-økosystemet."

Noen av nøkkelpartnerskapene inkluderer e-sportsplattformen Rival, fintech UBX og den ideelle organisasjonen Save the Children som bruker ADA i tilknytning til humanitære prosjekter i Øst-Afrika. Scantrust og Baia's Wine, som bruker Cardano-blokkjeden for applikasjoner for sporbarhet i forsyningskjeden, var de andre nøkkelavtalene som ble annonsert i året.

Cardanos opprinnelige token ADA handles rundt $1,35 til dollaren i skrivende stund, omtrent 2% opp på dagen i henhold til data på CoinGecko. Myntens verdi er opp over 750 % det siste året etter å ha steget fra laveste nivå på $0,30 i begynnelsen av 2021.

Sist ukes salg betyr imidlertid at ADA-tapene den siste måneden er på 25 %, mens nedgangen siden den nådde et rekordhøyt nivå på 3,09 dollar i begynnelsen av september er på rundt 56 %.

Myntens verdi kan ennå dumpe ettersom analytikere ser en ny kollaps for markedene i begynnelsen av januar, selv om kryptoanalytiker Michael van de Poppe sier at Cardano er en av dem som ser bra ut og som raskt kan sprette tilbake.

Still beautifully following the path for #Cardano.

And I still think we'll have a heavy run in 2022 on this one too.

When the time isn't feeling right, that's usually the best time to get your positions. pic.twitter.com/g3575gLELC

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 22, 2021