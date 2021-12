Cardanos grunnlegger sier at dårlig konstruerte DeFi-prosjekter har sett over 10 milliarder dollar i krypto tapt som følge av hacks og svindel.

Sårbarheter, bemerket han, vil gjøre at mange vil bli utryddet i løpet av det neste tiåret .

Charles Hoskinson tror mange av prosjektene innen desentralisert finans (DeFi) vil krasje og forsvinne i løpet av de neste fem til ti årene.

I følge Cardano-grunnleggeren vrimler sektoren av prosjekter hvis kvalitet og ingeniørnivå betyr at de ikke vil være i stand til å "stå tidens tann."

Hoskinson sa dette i en YouTube-video , der han påpekte at solide byggeprosjekter tar tid, og at mange innenfor DeFi-området ikke har den fordelen.

Som et resultat, mente han, har sektoren lidd av hacks, svindel og tyverier som utgjør titalls milliarder dollar bare i 2021. Han mener økosystemet kan dra nytte av en standardsertifiseringsprosess, som etter hans syn vil bidra til å luke ut dårlig konstruerte prosjekter som kommer med sårbarheter.

Foreløpig er IOHK-sjefen bearish på de fleste DeFi-prosjekter,

“ Dessverre vil mange av prosjektene på dette området ikke tåle tidens tann. Det er bare et faktum ettersom vi vil se en stor utryddelse skje i løpet av de neste fem til 10 årene, ” sa han mens han forklarte hvorfor Cardano tok nettverkets utvikling ett skritt av gangen.

Hoskinson uttaler at det ikke bare er utrolige kostnader, mangel på åpenhet og direkte lavkvalitets desentraliserte økonomiapplikasjoner som forsøpler plassen. Mange prosjekter, sier han, er bygget med hastverk mens skaperne kjemper for å presse verdi ut av brukerne.

Etter hans syn er det viktig å gjøre ting på riktig måte i denne bransjen og dette er grunnen til at noen prosjekter vil overleve utryddelse mens mange faller av og forsvinner. Ifølge ham er mange forbrukere innenfor kryptoøkosystemet her fordi de vil ha noe annet, en plattform " som virkelig kan skaleres ."

Når vi snakker om Cardano og dens fremtidige utvikling, sa Hoskinson at utviklerteamet vet hva økosystemet handler om. Han pekte på den vitenskapelige tilnærmingen til å bygge nettverket og sa at motvind som mange forsinkelser bare har tjent til å gjøre teamet motstandsdyktig. Dette, la han til, viser kvaliteten til Cardano.

Cardano har tålmodig fulgt et veikart siden lanseringen i 2017 og nylig oppgradert for å tillate smart kontraktsfunksjonalitet. Den opprinnelige ADA- mynten handles for tiden rundt $1,53 og er omtrent 50 % av sin rekordhøyde på $3,09 nådd 2. september.