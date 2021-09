Kryptoindustrien fortsetter å vokse, og brukere trenger å lære mer om industriens mange aspekter

Cardano er en av verdens ledende kryptoprosjekter. I løpet av de siste årene har de opplevd en massiv vekst og er nå den tredje største kryptovalutaen målt etter markedsverdi, like bak Ether og Bitcoin.

Emurgo, et av selskapene som står bak Cardano-protokollen, annonserte under gårsdagens Cardano Summit 2021 at de vil investere $100 millioner i læringsressurser for kryptovaluta. Midlene skal blant annet brukes til å lære folk om hvordan Cardanos ulike blokkjedeprosjekter virker.

De kommer også til å bruke midlene for å fremme løsninger for DeFi og NFT på blokkjeden. Cardano er blant Ethereums største konkurrenter, og midlene kan være et viktig bidrag for å booste antallet NFT- og DeFi-prosjekter som er tilgjengelig på blokkjeden.

https://twitter.com/KenKodama_Biz/status/1442225321324032001?s=20

Administrerende direktør for Emurgo, Ken Kodama, påpekte at investeringen vil fremme raskere utvikling av Cardanos økosystem. Cardano har gjort det svært bra de siste årene, takket være investeringer fra slike som Emurgo.

Emurgo er et av selskapene som står bak Cardano, og er kjent for å tilby løsninger for selskaper, myndigheter og utviklere. Cardano klarte å bli den tredje største kryptovalutaen på markedet takket være lanseringen av blokkjedens smartkontrakt-løsninger.

Dette er ikke de eneste Cardano-relaterte nyhetene for øyeblikket, Cardano-grunnlegger Charles Hoskinson donerte nylig $20 millioner for byggingen av Hoskinson Center for Formal Mathematics ved Carnegie Mellon University (CMU). Senteret kommer til å ha fokus på forskning på matematiske teoremer.

Det drives nå flere NFT- og DeFi-prosjekter på Cardanos blokkjede, men Cardano er innstilt på å vokse ytterligere slik at den etterhvert kunne konkurrere med Ethereum når det kommer til NFT-er, DeFi og andre smartkontrakt-funksjoner. En annen blokkjede som utfordrer både Ethereum og Cardano på disse områdene er Solana.

Solana-blokkjeden er en av de mest brukte blokkjedene i kryptoindustrien, og mange investorer har stor tro på prosjektet. Det forventes en enorm vekst i DeFi- og NFT-sektorene i løpet av de neste årene, og disse smartkontrakt-fokuserte blokkjedene kommer sannsynligvis til å lede an.