Cardano og Polkadot ETP-er debuterer på Frankfurt-børsen

ETP-ene debuterer på Frankfurt-børsen 14. februar og legger til produkter for Bitcoin, Ethereum, Uniswap og Solana

Cardano og Polkadot børshandlede produkter (ETP-er) gjorde en debut på Frankfurt-børsen mandag etter at plattformen DeFi Technologies ble godkjent for å notere derivatproduktene.

I følge en pressemelding delt mandag 14. februar, vil ADA- og DOT-baserte produkter handles via Valor, et datterselskap av DeFi Technologies og banebrytende plattform for ETP-er for digitale aktiva.

De nye ETP-ene vil spore prisene på ADA og DOT, de to altcoinene som for øyeblikket okkuperer den syvende og tiende plassen på rankingen over de største kryptovalutaen etter markedsverdi med henholdsvis 33,7 milliarder dollar og 20,4 milliarder dollar.

I henhold til kunngjøringen vil brukere få tilgang til produktene via titlene Valor Cardano (ADA) EUR og Valor Polkadot (DOT) EUR.

" De nye ETPene vil gjøre det mulig for både private og institusjonelle investorer å få eksponering mot de opprinnelige symbolene til Polkadot- og Cardano-nettverkene like enkelt som å kjøpe aksjer fra banken eller megleren deres ," sa DeFi Technologies i uttalelsen.

Valors andre produkter

De to legges til det tilgjengelige porteføljetilbudet Valor Uniswap (UNI) og Solana (SOL). Andre produkter i porteføljen er Bitcoin Zero og Valor Ethereum Zero, plattformens første fullverdige passive investering uten gebyrer som sporer de to øverste kryptovalutaene etter markedsverdi.

Ifølge Valor-sjef Tommy Fransson kommer lanseringen av de to produktene på det tyske markedet etter suksess på det skandinaviske markedet. Det er økt interesse for slike produkter, bemerket han.

Valor Inc. er en Sveits-basert plattform som spesialiserer seg på å utstede børsnoterte finansielle produkter rettet mot både private og institusjonelle investorer. Selskapet ble etablert i 2019 for å tilby produktene til investorer over hele Europa, ifølge konsernsjefen.