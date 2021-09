ADA/USD kan være nødt til å teste noen lavere støttenivåer før en rebound opp til området mellom $3,40-$4,00

Cardanos pris har møtt sterkt press etter at den klatret til rekordhøye $3,09. Den påfølgende nedgangen samsvarte med den generelle nedgangen som påvirket hele kryptomarkedet, ledet av Bitcoin og Ethereum, og Cardanos ADA endte helt ned på $2,02 den 7. september.

Markedet har begynt å hente seg inn igjen, og for øyeblikket ligger ADAs pris nær en tidligere motstandssone ved $2,47. Med Cardano på dette nivået virker det lovende for en videre stigning, og det er absolutt potensiale for at kryptovalutaen når nye rekordhøyder mellom $3,40-$4,00 tidlig i oktober.

Det som sannsynligvis vil drive det positive sentimentet rundt Cardano på kort sikt er den vellykkede lanseringen av Alonzo-oppgraderingen. Med denne ble smartkontrakter offisielt lansert på blokkjeden, noe som åpnet opp for ytterligere adopsjon av Cardano.

Prisutsikter for Cardano

Utsiktene for Cardano (ADA) ser lovende ut om vi ser på hvordan kryptovalutaen har gjort det så langt i 2021. Det er likevel ikke helt uten fare, da RSI-en på den daglige grafen ligger under 50.

Om den ledende kryptovalutaen Bitcoin (BTC) klarer å klatre noe særlig over $48 000 kan dette skape et nytt momentum også for altcoin-markedet, som igjen vil kunne bidra til at ADA/USD klatrer videre oppover.

Skulle dette skje er kjøpere i en svært fordelaktig posisjon dersom de fortsatt klarer å beskytte den lokale støtten (området merket i grått rundt $2,38-$2,47).

Et prishopp vil la ADA teste 20 EMA-et ($2,55), og kommer prisen seg over tilbudssonen for EMA-et kan dette føre til at prisen klarer å bryte seg gjennom den synkende trenden som har dannet seg siden 2. september.

Klarer ADA/USD å bryte gjennom den synkende trendlinjen vil kjøpspress sannsynligvis løfte prisen forbi 1,236 Fib-nivået ($2,82). Dette bør åpne opp for at bulls igjen kan teste barrieren rundt $3 og den nåværende rekorden på $3,09, om dette lykkes er det stor sannsynlighet for en ny rekord nær 1,618 Fib-nivået ($3,40) og 2 Fib-nivået ($3,98).

ADA/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Skulle prisene havne nedenfor den horisontale støtten ved $2,38 kan de positive utsiktene for Cardano fortsatt ivaretas, så lenge prisen holder seg over 50 SMA-et ($2,23). En nedgang videre under dette nivået vil derimot kunne åpne for et fall helt ned til $2 og 0,618 Fib-nivået ($1,89).