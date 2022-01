Cardano utvider negativ pristiltak til $0,94

Sterkt bearish press presset prisen på Cardano nedover

$0,94 er det neste bearish målet for eiendelen

Cardano-forhold til Ethereum (de viktigste tingene å vite mellom de to eiendelene)

I følge Nerd wallet har Cardano (ADA) blitt betegnet som et raskt voksende digitalt valutanettverk som bør betraktes som den neste utfordreren til Ethereum-nettverket. Til tross for tilstedeværelsen av bearish markedssituasjoner over hele kryptomarkedet, er Cardanos totale markedsverdi i skrivende stund verdt 33 milliarder dollar og 14 milliarder dollar under den stabile USD-mynten.

Tekniske utsikter for ADA/USD Price Action

Cardano ser en ny støtte på $0,94

For øyeblikket forblir den generelle prisutviklingen til Cardano negativ ettersom verdien av eiendelen tar sikte på å treffe et negativt prismål på $0,94, og hvis markedstilbudet i det hele tatt skulle overgå etterspørselen etter eiendelen, vil verdien av Cardano beholde negativ verdi.

ADA/USD teknisk analyse per time

Fra timediagrammarkedet vil spekulanter se at Cardano lenge har blitt handlet med en sterk bearish prisaksjon etter å ha møtt stram avvisning sammen med $1,39 kortsiktig motstand.

Imidlertid, hvis handlingsprisen til det digitale aktivaparet i det hele tatt skulle bryte under den umiddelbare støtten på $0,94, vil den samlede prishandlingen til Cardano gjenopptas til bearish-sonen. På baksiden, hvis prisbevegelsen til Cardano skulle sprette over den umiddelbare støtten på $0,94, vil verdien av ADA/USD ha en tendens til å treffe umiddelbar motstand på $1,10.

Cardano daglig teknisk analyse

Fra 1-dagers diagrammet ser det ut til at Cardano handles med en sterk bearish skjevhet etter å ha støttet en rekke lavere bunnnivåer. Likevel kan $0,94 være et vendepunkt for eiendelen hvis volumet til kjøperne skulle oppveie selgernes press i markedet.

Sammendrag

Cardano handles med en sterk bearish skjevhet, da verdien av eiendelen øyner for å teste det tidligere negative kursmålet på $0,94 på nytt.