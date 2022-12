Cardano vs Solana? Investorer foretrekker Metacade (MCADE)

Cardano og Solana er to kjemper i dagens kryptoverden. Mange har hevdet at de til og med har potensialet til å «drepe» Ethereum ettersom at de entrer markedet med noen unike funksjoner, samtidig som de støtter desentraliserte applikasjoner (dApps).

Ting har imidlertid endret seg den siste tiden. Mange investorer tror nå at Metacade, et prosjekt bygget på Ethereum, har et mye høyere langsiktig potensial.

Mislykkede attentater

Cardano og Solana ble en gang referert til som «ETH Killers.» Til tross for hypen har de begge slitt med å vinne over verdens største Web3-økosystem så langt. Begge kjedene kan tilby høyere transaksjonsgjennomstrømning og mye billigere gebyrer, så hvorfor har de mislyktes i forsøket på å slå Ethereum ned fra tronen?

De to økosystemene er i seg selv hjemsted for mange forskjellige prosjekter. I tillegg kan de både tilby NFT-er, så vel som desentraliserte finanstjenester ( DeFi ). Problemet er at ikke mange ser ut til å ønske å bruke disse tjenestene, sett i sammenligning med prosjekter basert på Ethereum.

Hva er Solana (SOL)?

Solana (SOL) har blitt utpekt som neste generasjons blokkjede med høy ytelse. Nettverket gjør det mulig for utviklere å bygge desentraliserte applikasjoner som er skalerbare, sikre og effektive. Dette gjøres ved å bruke en proof of stake-konsensusmekanisme for å redusere energikostnadene og øke transaksjonshastighetene.

Solana drives av en unik algoritme som kan behandle opptil 50 000 transaksjoner per sekund (TPS). Som Ethereum og Cardano er Solana en Layer 1-blokkjede som ikke er avhengig av noen tredjepartsplattform eller nettverk. Til tross for et høyt potensiale, har kjeden relativt få noder, så i praksis er den mindre desentralisert enn mange av L1-motpartene.

I tillegg til dette har nettverket regelmessig opplevd svikt i løpet av de første 2 årene de har vært aktiv. Mellom juni 2021 og juni 2022 slo Solana blokkjeden seg av 7 ganger . Siden blokkjeder skal være tilgjengelig 24/7, 365 i året har dette fått mange investorer til å miste troen på økosystemet. For å sammenligne har Bitcoin kjørt kontinuerlig i 9 år i strekk.

Hva er Cardano (ADA)?

Cardano (ADA) har lignende funksjonalitet som Solana, men har hatt en mye bedre merittliste når det gjelder stabilt nettverk. I likhet med Solana, har Cardano som mål løse noen av Etheriums største ulemper, samtidig som den leverer smart kontraktskompatibilitet på samme måte. Hovedforskjellen mellom Cardano og andre nettverk er at det var den første blokkjeden som ble utviklet gjennom forskning med ekstern fagvurdering.

Cardano bruker en unik lagdelt arkitektur som består av Cardano Settlement Layer (lag 1) og Cardano Control Layer (lag 2). Cardanos native kryptovaluta, ADA, driver oppgjørslaget, mens beregningslaget muliggjør smarte kontrakter og desentraliserte applikasjoner.

ADA-teamet utvikler for tiden en ny skalerbarhetsløsning for nettverket kalt Hydra . Når denne oppdateringen lanseres, forventes det at Cardano vil kunne behandle opptil 1 000 000 transaksjoner per sekund (TPS), som er en monumental forbedring i fohold til Ethereums. Dette selv etter at «The Merge» økte ETHs beløp fra 15 TPS til 100 000.

Store løfter, lav etterspørsel

Mens både Solana og Cardano så ut til å vinne over Ethereum når det gjelder markedsverdi, har denne prognosen så langt ikke blitt en realitet. Hver Layer 1-kjede kan levere skalerbare dApps, men hovedproblemet er at det ikke er mange som velger dem.

For Cardano er det for øyeblikket bare 70 000 aktive wallet-adresser, som er mindre enn en tidel av Ethereums totale. dApps bygget på Ethereum har en unik fordel når det kommer til brukerrater, fordi flere ønsker å bruke økosystemet. Et prosjekt som ser ut til å dra nytte av Ethereums integrerte fordeler er Metacade.

Metacade: enormt brukerpotensial

Investorer har begynt å se nærmere på Metacade av en rekke årsaker. Prosjektet er et splitter nytt play2earn-økosystem med grunnleggende fokus på felleskapet, samtidig som det tilbyr noen fantastiske fordeler til medlemmene.

Nå som GameFi ser ut til å ekspandere i et marked på 3 milliarder mennesker og erobre selve spillindustrien er prosjekter som Metacade ekstremt godt posisjonert for å tiltrekke seg et stort antall brukere. Som en illustrasjon kan vi se til Splinterlands som ofte har over en million aktive brukere, noe som er betydelig høyere enn Cardanos 70 000.

Metacade har som mål å få et lignende suksessnivå, og dens unike funksjoner er klargjort for å gjøre dette til en realitet. Tatt i betraktning at Metacade er en hel spillarkade i stedet for en enkelt tittel, ser dette svært realistisk ut.

Fellesskapsinitiativer

Metacade tilbyr et sted for GameFi-spillere å bare henge og slappe av, eller eventuelt å tjene kryptobelønninger på en rekke interessante måter. For spillere kan det ofte være vanskelig å finne den nyeste (og mest verdifulle) informasjonen for å få mest mulig ut av deres blockchain-spillopplevelse. Metacade løser dette problemet ved å lage et knutepunkt for spillfellesskapet hvor de kan dele alt de vet, inkludert det siste innen spillutvikling og spilleteknikk.

På toppen av dette vil Metacade gi MCADE-tokenbelønninger til brukere som deler sin kunnskap med fellesskapet. Plattformen stimulerer til et sterkt forhold mellom spillere, og gir dem flere muligheter til å tjene i prosessen.

Eid av spillerne

Metacade har planer om å bli en desentralisert autonom organisasjon (DAO) , noe som også ser ut til å tiltrekke seg et stort antall brukere til plattformen. MCADE-innehavere kan stemme på hvordan plattformen vil fungere i fremtiden, siden Metacade-plattformen gir makten tilbake til spillerne, slik de kan være med å utvikle selve GameFi-industrien.

En av hovedmålene til Metacade er å hjelpe GameFi-industrien til å vokse, og dette vil de gjøre gjennom Metagrants-programmet. Spillere kan møtes, stemme, og bestemme hvilke nye P2E-titler som skal lages i fremtiden. Etter å ha gjennomgått forslagene som er sendt inn av talentfulle utviklingsteam vil Metacade-fellesskapet finansiere dem direkte for å gjøre utviklingen mulig.

SOL vs. ADA vs. MCADE: Dette tenker investorene

Solana har slitt med å holde seg operativ, og Cardano underleverer når det gjelder brukerskap, dermed har ingen av prosjektene klart å «drepe» Ethereum. Faktisk har Ethereum nettopp fullført « The Merge », og tilbyr nå lignende transaksjonsgjennomstrømming som sine konkurrenter. Siden økosystemet er betydelig større når det gjelder brukere har det et stort konkurransefortrinn.

Metacade, som er bygget på Ethereum, er godt posisjonert for eksplosiv vekst. Ikke bare kan de tilby brukere fra Ethereum noen unike fordeler, men plattformen tilbyr også en rekke play-to-earn-spill i sin arkade. MCADE-tokenet har nettopp startet sitt presale, noe som gir det et veldig høyt potensial, både på kort og lang sikt.

Ettersom at GameFi fortsetter å vokse, kan prosjekter som Metacade være de viktige prosjektene som knytter den bredere industrien sammen. Det er ekstremt attraktivt for spillere, og investorer begynner å få tro at det kan ha en mye bedre fremtid sammenlignet med store navn som Solana og Cardano.

MCADE-tokenet blir solgt for bare $ 0,008 i den første investeringsrunden. På senere stadier av presalet vil dette stige til $ 0,02. Du kan altså få en fot innenfor og få tilgang til noen store gevinster før tokenet blir publisert for offentligheten senere i år.

