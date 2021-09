ADA-prisen kan fortsatt klare å hente seg inn for å nå rekordhøye $3,50, selv om salg har ført til et fall helt ned til $2,58

Prisen på Cardano (ADA), den tredje største kryptovalutaen målt etter markedsvedi, har falt med 10% etter omfattende salgspress i kryptomarkedet.

ADA går for rundt $2,59 i skrivende stund, og er fortsatt sårbar for ytterligere fall dersom Bitcoin dyttes ned mot $50 000 og Ethereum mot $3700. De to ledende kryptovalutaene har hatt en nedgang på henholdsvis 2% og 6%.

På tvers av hele markedet har store kryptovalutaer som XRP, Binance Coin og Dogecoin opplevd signifikant nedgang. De ti største kryptovalutaene er alle i rødt, med unntak av Solana (SOL), som har hatt en parabolsk vekst til nye rekordhøyder og en økning på 24% i løpet av de siste 24 timene.

Det store bildet ser ganske dårlig ut akkurat nå, og en potensiell nedgang til $50 000 for BTC og $3700 for Ethereum vil sannsynligvis utløse ytterligere tap over hele markedet. Skulle bulls klare å skape en solid rebound kan de likevel klare å bekjempe presset og snu om.

ADA/USD

For Cardano (ADA) kommer den synkende trenden i etterkant av det Santiment har observert av økt prat og FUD omkring kryptovalutaens «evner» for «integrering med smartkontrakter». Det er verdt å merke seg at prisen på ADA steg til rekordhøye $3,09 like etter lanseringen av smartkontrakter på testnet den 2. september. Likevel har kryptovalutaens pris møtt et bearish press som vi kan se i grafen nedenfor.

ADA/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

De tekniske utsiktene viser at det finnes to kritiske prisnivåer investorer bør holde et øye med. For bulls er ADA/USD nødt til å teste de viktige prisnivåene over $2,73. Dersom prisen klarer å komme seg over $2,84 vil de neste målene være $3 og $3,50.

Bears, derimot, ønsker potensielt å se ADA/USD synke enda lavere. De viktigste prisnivåene her vil være $2,51, da en forlengelse av den synkende trenden kan føre til en nedgang helt ned til $2,20.