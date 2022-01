Cardanos pris sliter med å komme tilbake

– Prisen på Cardano er fortsatt forankret i en konsolideringstrend.

– Ettersom tokenet kommer seg fra bunnkanten av den utbredte trendlinjen, streber ADA etter å nå høye grader.

– Hvis Cardano faller under $1,00, vil oksene være i en vanskelig posisjon.

Cardano-blokkjeden har opprettholdt rekordytelse i over to uker på grunn av debuten til SundaeSwap, den første desentraliserte børsen (DEX) som ble live på Cardano.

Til tross for fallet i tokenets pris på grunn av det kontinuerlige nedgangsmarkedet, oppnådde den samlede verdien registrert for ADA-blokkjeden en ny topp på nesten 80 millioner dollar.

Cardano-priser er fanget i et fallende parallellkanalmønster på den daglige grafen, noe som indikerer at mynten kan bevege seg nedover. ADA har holdt seg over bunngrensen for den utbredte trendlinjen som pålitelig støtte på $1,00. 38,2 prosent Fibonacci retracement-nivå på $1,19 vil være det første motstandspunktet for Cardano-prisen.

Kilde – TradingView

50-dagers SMA på $1,28, som sammenfaller med 50 prosent retracement-nivå og midtveis grensen til den dominerende tekniske trenden, vil være en ekstra snublestein. Før oksene nærmer seg den øverste grensen av gjeldende diagrammønster på $1,56, krysser med 100-dagers SMA, kan Cardano-prisen møte et nytt hinder på 78,6 prosent Fibonacci retracement-nivå på $1,48.

Å kutte over det herskende analytiske mønsterets oversidemønsterlinje kan indikere at oksene har snudd om hjørnet etter en strekning med underprestasjoner, noe som indikerer at ytterligere gevinster er på vei. 127,2 prosent Fibonacci retracement nivå på $1,84 vil være et betydelig mål.

Cardanos pris kan falle til 23,6 prosent Fibonacci retracement-nivå på $1,08 hvis salgspresset utvikler seg før ADA synker til den nederste grensen av gjeldende lysestakemønster på $1,00. Hvis prisen på Cardano faller under den synkende parallellkanalens negative trendlinje, kan den falle inn i etterspørselssonen, som varierer fra $0,72 til $0,81.