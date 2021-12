CEEK VR Price (CEEK) er dagens største metaverse vinner

For øyeblikket handles CEEK for 0,52 dollar, opp 13,45 % de siste 24 timene, med en markedsverdi på 390 millioner dollar og et 24-timers handelsvolum på 27 millioner dollar.

Den har en sirkulerende forsyning på 744 millioner, men den totale forsyningen er ikke gitt.

Hva er CEEK VR?

CEEK VR tilbyr artister en plattform for musikkstrømming og publisering. Den inneholder artister som Demi Lovato, Lady Gaga og mange flere.

For tiden finnes patenterte VR-headset som er tilgjengelig hos store forhandlere som Best Buy og Target. Plattformen har også CEEK CITY, som er en VR-scene for liveopptreden.

CEEK er det opprinnelige ERC-20-tokenet til CEEK VR-plattformen, og det gjør det mulig for brukere å tjene tokens ved å lage tilpassede mynter for artistene og etikettene, kuratere innhold for godkjenning, lage digitale varer og dele lenker på sosiale medier.

Hvorfor CEEK VR-prisen stiger

Siden forrige måneds Ellen Show har prisen på CEEK-mynten steget. Showet gjorde CEEK VR til den største mainstream-kampanjen i kryptohistorien.

Foruten momentumet skapt av Ellen Show, tilskrives den nåværende prisøkningen også CEEK 4D-hodetelefonene som dukket opp i MoneyGram-annonsen, som er en populær app for pengeoverføring for de som ikke er avhengige av bankkontoer. CEEK-produktet i mainstream-annonsen ga mye oppmerksomhet til prosjektet.

En annen faktor er CEEKs kunngjøring 14. desember om at de skal begynne å gjøre gavekortene tilgjengelige for kjøp.

CEEK-teamet utvikler også sitt metaverse samt forbereder tomtesalget deres i CEEK City, noe som gjør at plattformen lett kan overgå all-time high på $1,14.