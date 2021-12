Celar Network (CELR) – En titt på prisen og retningen i år

CELR er en ERC20-native token fra Cellar Network. Tokenet har hatt sine oppturer og nedturer i år. Etter å ha steget til all-time high i slutten av september, og brøt $0,1987-nivået, har vi sett en viss svakhet siden den gang. I følge Coinmarketcap.com handles tokenet til $0,06858. Selv om den er opp 2 % i dag, er den fortsatt 65 % ned fra årshøydene. Så, hvor går CELR herfra? Først noen viktige indikatorer:

CELR er i en nedadgående trend akkurat nå, med tekniske indikatorer som for det meste er bearish for øyeblikket

Selv om RSI forblir nøytral, vil motvind i markedet øke det nedadgående trykket på kort sikt.

Men historiske data peker mot en langsiktig jevn økning

Datakilde: Tradingview.com

CELR – Prisutvikling og prediksjon

Det er usannsynlig at vi kommer til å se noe meningsfullt okse-rally for CELR i år. Selv om noen analytikere ønsker en bedre enn forventet årsavslutning for hele kryptomarkedet, er noen mynter så dypt i det røde at det vil kreve et stort oppsving for å snu den svake trenden.

Men fra et langsiktig synspunkt er CELR godt på vei til å vokse. Noen analytikere ser at mynten bryter inn i $0,177 innen utgangen av 2022 med et kursmål på $0,46 innen 2025. Likevel, på kort sikt, forventer vi at markedsomfattende volatilitet vil tynge CELR, noe som gjør et utbrudd svært vanskelig.

Bør du kjøpe CELR?

Langsiktige anslag for CELR peker alle opp. Dessuten kan veksten når det gjelder desentraliserte økosystemer hjelpe CELR med å skalere til nye høyder i de kommende årene. Så, mynten er definitivt ideell for den tålmodige investoren som ønsker langsiktig verdi. Men for kortsiktig spekulativ handel er det vanskelig å se noen oppside med CELR akkurat nå.