Celo øker, opp 18 % i dag: her er hvor du kan kjøpe Celo

Celo fortsetter å rally på den andre dagen av Celo Connect, en begivenhet som finner sted i Barcelona.

Arrangementet er rettet mot å samkjøre og styrke "verdens endringsskapere med verktøy, kunnskap og inspirasjon for å bidra til et nytt finanssystem som skaper vilkår for velstand for alle."

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Celo, er denne guiden for deg.

Hva er Celo?

Celos viktigste USP er fokuset på smarttelefonbrukere. Antallet personer som bruker kryptovaluta øker langt lavere enn antallet smarttelefonbrukere.

Celo ønsker å imøtekomme de som ikke er tilknyttet det tradisjonelle banksystemet, som har smarttelefoner, og å bygge bro mellom de to teknologiene. Celo ønsker også å støtte opprettelsen av smarte kontrakter og dApps ved å utnytte fordelene med DeFi.

Celo blokkjeden er mobiloptimalisert og beregner transaksjonsgebyrer automatisk. Den lar brukere betale gassavgifter i deres valgfrie valuta.

Bør jeg kjøpe Celo i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Celo pris prediksjon

Coin Price Forecast er ekstremt bullish på Celo. De spår at Celo vil nå $12,87 innen 2022 midt på året og $23,47 ved slutten av året.

De prognostiserte verdiene for 2023 er $22,32 resp. $26,80, $35,81 og $38,62 for 2024, og $47,61 og $43,44 for 2025.

