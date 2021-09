CFTC oppgir at straffen er ett av flere tiltak for å beskytte amerikanske investorer

Kraken, en av de ledende, amerikanske kryptobørsene, har blitt bøtelagt av USAs Commodity Futures Trading Commission (CFTC) etter å ha tilbudt uregulerte kryptobaserte investeringsprodukter.

Ifølge en ordre CFTC utstedte tirsdag 28. september har Kraken på ulovlig vis tilbudt amerikanske kunder tilgang til uregulerte kryptoprodukter, dette er et brudd på landets regulatoriske retningslinjer.

«CFTCs avgjørelse baserer seg på at Kraken i perioden juni 2020 til juli 2021 har tilbudt marginbasert detaljhandel for digitale verdier til amerikanske kunder som ikke var kvalifiserte kontraktsdeltakere,» oppga finansregulatoren i en pressemelding.

CFTC påpekte at børsen ikke hadde «registrert seg som en FCM» og at de eksponerte kunder for handel med marginer, i strid med landets krav for slik handel.

Kraken er dermed nødt til å betale en bot på $1,25 millioner, og må «avstå fra ytterligere brudd på The Commodity Exchange Act (CEA),» la kommisjonen til.

Ifølge Vincent McGonagle fra CFTC er straffen Kraken ilegges en del av finansregulatorens tiltak ment for å beskytte amerikanske kunder. Han la også til at ethvert selskap eller børs som ønsker å tilby handel med marginer eller leverage er nødt til å påse at de er registrerte, og at alle produkter er regulerte i henhold til loven.

Kraken har godtatt boten fra CFTC, og kryptoplattformen forventes å betale beløpet innen 30 dager.

Børsen ønsker angivelig å samarbeide videre med finansregulatoren for å sørge for at de ikke bryter med regelverket fremover.

Ifølge en rapport fra CoinDesk kommer Kraken ikke til å be om en juridisk vurdering av saken.