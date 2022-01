Chainlink handles under motstandsnivå på $17,75 – analyse

Tilbud og etterspørsel har blitt betegnet som den viktigste faktoren som forårsaker opp- og nedoturer i markedet. Men i et bearish øyeblikk som denne perioden, vil det være best å ha en førstehåndstilnærming til markedet.

Selv om det er lettere å åpne en kjøps- eller salgsordre på baksiden, kan konsekvensen av utilstrekkelig forståelse av markedsprisbevegelsen resultere i totalt tap av handelskonto. Og for å være i stand til å ligge i forkant av markedet, les nedenfor for å få et grep om hva Chainlink (LINK) har å tilby denne uken.

LINK/USD teknisk analyseutsikter

Kilde – TradingView

På tvers av timediagrammet har prisutviklingen til Chainlink brutt under motstanden på $17,73 etter at en sterk bearish markedsvolatilitet har presset prisen på eiendelen inn i en negativ salgsmodus.

På tidspunktet for skriving av denne analysen har imidlertid verdien av LINK/USD en tendens til å handles langs den første markedsstøtteregionen fra 23. juli. I hovedsak, hvis prisen skulle falle under dette nivået, vil hele prisbevegelsen til LINK/USD møte kortsiktig støtte til et $10,59 bearish prismål.

Ukentlig prisdiagram

Kilde – TradingView

Etter å ha møtt avvisning sammen med $27,31-motstand, har verdien av LINK/USD en tendens til å falle aggressivt mot amerikanske dollar ettersom grunnleggende økonomiske oppdateringer fra den amerikanske regionen tar sikte på å fremskynde selgers handling for å drive prisen på eiendelen mot sør. Imidlertid forblir den samlede prishandlingen til Chainlink på tvers av alle tidsrammer negativ.

Hvor det kan være et positivt vendepunkt for eiendelen

Mens vi venter på at markedet skal fullføre sin bearish prisbevegelse, bør vi imidlertid være klar over at hvis denne negative prishandlingen skulle strekke seg lenger, kan verdien av LINK/USD sannsynligvis finne et hvilepunkt på $10,59 Hvis volumet til selgere i det hele tatt oppveier kjøpers momentum.