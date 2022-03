I veldig lang tid har $15 vært et avgjørende merke for Chainlink (LINK) . Mynten har forsøkt å opprettholde gevinster over dette nivået flere ganger i år, men har falt igjen ettersom volatiliteten i markedet fortsetter å treffe. Så, hva vil skje denne gangen? Her er noen tips:

Det er første gang LINK har gått over $15 på flere uker.

$15 har også vist seg å være et enormt overhead motstandsnivå for LINKs oppsving.

Bullish momentum ser sannsynlig ut, men kan avta etter hvert.

Datakilde: Tradingview

Chainlink (LINK) – Prisanalyse og prediksjon

Å konvertere $15 fra overhead motstand til støtte er et stort trekk for LINK okser. Mynten har steget forbi dette nivået for første gang på en stund, og basert på prishandlingen så langt; virker som den faktisk prøver å konsolidere seg her. Det store spørsmålet nå er hvor lenge LINK kan holde prishandlingen over $15.

Hvis okser faktisk klarer det, er det sannsynlig at mynten vil gå videre for å teste den neste motstandssonen for overhead på $18. Basert på det nåværende bullish momentumet, forventer vi at LINK vil stige til rundt $19,5 før den prøver å finne mer etterspørsel.

Men med mange kortsiktige tradere som sannsynligvis vil låse profitt i den sonen, forventer vi en liten tilbaketrekking når LINK kjører over $19,5 på kort sikt. Dessuten har RSI akkurat nå flyttet til nøytral, noe som antyder at ethvert okseløp vil avta til slutt om noen dager.

Er det på tide å kjøpe Chainlink (LINK)?

Chainlink (LINK) ble grunnlagt i 2017 og har vokst til å bli et av de viktigste blokkjedeprosjektene i verden. Den er ganske lavt sammenlignet med ATH-ene, men dette betyr også at det er et veldig godt alternativ å kjøpe for øyeblikket. Med LINKs langsiktige potensial, bør alle investorer ha den.