Chainlink (LINK) med betydelig bullish reversering

Ettersom de fleste kryptoaktiva fortsetter å komme seg etter nedgangen i januar, har Chainlink (LINK) faktisk ligget bak de andre. Selv om vi har sett en viss konsolidering de siste dagene, har LINK ikke klart å gjeninnhente seg. Imidlertid begynner mynten å utvikle en betydelig bullish reversering som kan ta den til $31. Her er noen høydepunkter:

Til tross for sterk motstandskraft har LINK møtt omfattende motstand rundt $18-merket den siste uken.

Faktisk, i skrivende stund, ble tokenet solgt for $18,95 og har hoppet av denne terskelen de siste 7 dagene.

Men vi ser en sterk konsolidering og en bullish reversering som kan presse LINK mot $31.

Datakilde: Tradingview.com

Kan Chainlink faktisk bryte $30?

Det vil ikke være første gang LINK handles over $30-merket. Utfordringen er imidlertid at mynten har vært ganske treg med å komme seg til tross for at sentimentet i markedet forbedres. Nøkkelen for LINK vil være å bryte over motstanden på $18.

Hvis det skjer, kan vi se den stige forbi $20 og nærme seg $30-nivået. Imidlertid vil ikke dette skje om prisen ikke bryter opp fra $18.

Faktisk, hvis LINK faller mot $15, vil mer svakhet følge før den finner støtte på rundt $12. På pressetidspunktet handles mynten for 18,95 dollar.

Er Chainlink (LINK) et godt kjøp?

Med en markedsverdi på rundt 12 milliarder dollar er LINK en av de største kryptoaktiva i markedet. Den har mainstream-status og har vært en av de beste myntene det siste året.

Selv om vi har sett noen svakheter i år, er de underliggende fundamentene fortsatt ganske gode. I så fall er LINK et perfekt kjøp, spesielt for investorer som ønsker å holde den i et år eller lenger.