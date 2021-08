LINK/USD kan falle helt ned til $21 dersom bulls ikke klarer å holde prisene oppe ved støttesonen nær $25

Chainlink-prisen har variert noe i intervallet $26,96-$25,22 etter at den sank med mer enn 12% på tirsdag. De siste 24 timene og syv dagene er kryptovalutaens pris ned henholdsvis 3,7% og 0,7%, noe som tydeliggjør utfordringene den har møtt den siste tiden.

På kort sikt kan LINK-prisen først forsøke å finne støtte ved lavere nivåer før den rebounder høyere.

I skrivende stund går den 15. største kryptovalutaen på markedet for rundt $25,40, og det ser ut til at kjøpere stiller svakt akkurat nå. Tokenens prisutsikter speiler også salgspresset som finnes i hele kryptomarkedet for øyeblikket, noe som kan føre til at prisen synker helt ned mot $21.

Likevel har prisen på LINK økt med mer enn 40% de siste 30 dagene, og 79% det siste året, for å understreke kryptovalutaens langsiktige potensiale.

LINK prisanalyse

Kjøpspresset for Chainlink har sunket, som man kan se av det minkende tradingvolumet, dette betyr at bears kan benytte muligheten å presse prisene enda lavere. De store kryptovalutaene som Bitcoin, Ethereum og Cardano har også opplevd nedgang de siste 24 timene, og dersom pessimismen i markedet øker kan det trigge en ny nedgang for LINK/USD.

LINK/USD 4-timers prisgraf. Kilde: TradingView

På 4-timersgrafen har prisen på LINK holdt seg under 100 MA-et og 50 MA-et de siste to dagene. RSI er også på et nytt, laveste punkt under 50, noe som tyder på at bears blir sterkere.

Det hintes også om en bearish vimpelformasjon, et mønster som kan føre til at prisen igjen testes ved 0,618 Fibonacci retracement-nivået for intervallet mellom $13,33-$30,54. Reload-sonen er nær $23,97 på 4-timersgrafen, og ytterligere støtte vil sannsynligvis finnes ved 0,5 Fib-nivå på $21,94, og deretter på den psykologiske barrieren ved $21.

Dersom bulls klarer å bekjempe pessimismen og presse Chainlink-prisen høyere finnes det en solid tilbudssone rundt $27. Her finner vi 0,786 Fib-nivået ($26,86), 100 MA-et ($26,90) og 50 MA-et ($27,21) som potensiale avvisningsnivåer.