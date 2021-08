ChangeNOW lanserer kryptoportefølje-appen NOW Tracker

Børsens nye app lar brukerne holde oversikt over alle kryptoverdiene sine, samt all transaksjonshistorikk på ett sted

Kryptobørsen ChangeNOW utvider tjenestetilbudet sitt og lanserer NOW Tracker-appen, i følge en fersk pressemelding. Brukere kan nå få oversikt over hele sin kryptoportefølje i farten, med muligheten til å se saldo og få innsikt i transaksjonshistorikken sin.

Børsen ChangeNOW gir ubegrenset tilgang til mer enn 170 kryptovalutaer, med støtte for en stadig voksende liste med mer enn 10 000 valutapar. Siden de er en non-custodial tjeneste er det ikke noen registreringskrav, og brukere har full kontroll over sine midler.

Brukere av børsen kan kjøpe kryptovaluta med fiat da ChangeNOW støtter betalinger med både Visa og Mastercard, og kryptotransaksjoner tar i gjennomsnitt to minutter. Brukerne er garantert den beste kursen, da ChangeNOW er integrert med flere ulike kryptoplattformer.

Å holde oversikten over kryptoporteføljen sin blir mye enklere med lanseringen av NOW Tracker. Brukere kan se hele saldoen sin i både kryptovaluta og sin lokale fiat-valuta, i tillegg til transaksjonshistorikk, kun ved å skrive inn wallet-adressene for kryptovalutaen man ønsker å ha med i oversikten.

Brukere av appen kan velge mellom ulike tracking-moduser. Med manuell tracking kan brukere gjøre alle oppdateringene selv. Med auto-tracking blir all transaksjonshistorikk og saldo oppdatert automatisk fra de ulike blokkutforskerene slik at man sparer tid.

NOW Tracker gjør det enklere å holde oversikten over porteføljen sin og å holde seg oppdatert på kryptomarkedene. Analysefunksjonen viser hvilke kryptovalutaer i porteføljen som er mest verdifulle. I tillegg viser appen priser i sanntid, med grafer og nyttige indikatorer slik at brukerne kan ha oversikt over de mer enn 200 største kryptovalutaene, og dermed ta mer velinformerte investeringsavgjørelser.

Brukernes personvern er også beskyttet, da NOW Tracker ikke samler inn eller lagrer informasjon om brukerne eller deres enheter, og deler ikke brukerstatistikk med annonsører. Man trenger heller ikke oppgi noen private nøkler, da appen er en non-custodial tjeneste.

Kundeservice er tilgjengelig for brukere hele døgnet, og NOW Tracker-appen er tilgjengelig gratis i Google Play Store – ingen registreringskrav.