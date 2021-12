Et kort som støtter både fiat og krypto kan åpne en ny verden av muligheter: Ermolaev

Den ikke-regulerte kryptovalutaplattformen ChangeNOW.io har annonsert at tidlige kjøpere nå kan forhåndsbestille selskapets debet Visa-kort uten ekstra eller faste avgifter. ChangeNOW skal nå utstede et parti på 10 000 kort for registrerte brukere på plattformen.

Den populære krypto- og vekslingstjenesten har avslørt at prisen på forhåndsbestilling for ChangeNOW Visa-kortene er 50 NOW-tokens.

Debetkortet vil støtte fiat-valutaer som USD, EUR og GBP sammen med 300+ krypto-tokens som støttes av ChangeNow. Brukere som forhåndsbestiller kan forvente å få utstedt kortene sine innen 2. kvartal 2022, la selskapet til.

ChangeNOWs PR-sjef Mike Ermolaev forklarte at prosjektet er rettet mot å åpne en ny verden av muligheter for selskapets registrerte brukere.

Det vil forenkle prosessen med å handle med krypto, da brukere ikke lenger vil være pålagt å bytte krypto mot fiat for å fullføre kjøp, la han til.

Det første partiet med kort er kun tilgjengelig for ChangeNOWs registrerte brukere i Storbritannia og EU. Debetkortet kan forhåndsbestilles i fordeler-fanen på en brukers private konto på ChangeNOWs egenutviklede markedsplass. Nye kort vil bli gjort tilgjengelig for forhåndsbestilling først etter at første parti er utstedt, har selskapet bekreftet.

I en eksklusiv uttalelse til Coinjournal uttalte ChangeNOW-lederen at det var utrolig hvordan brukere kan ha både fiat- og kryptodebetkort i lommeboken og velge hvilket de vil betale med:

"Eksklusivt for tidlige kjøpere åpner vi forhåndsbestillingen av debetkortet vårt akkurat nå, da jeg er sikker på at denne funksjonen vil være svært etterspurt. Vi skal senke minimums uttaksbeløp og samtidig øke maksimal akkumulert cashback 5 ganger.»

Den nye utviklingen vil snart bli offisielt annonsert, la han til.

ChangeNOW er en av de største talsmennene for mainstream-kryptoadopsjon, og er kjent for sine raske, billige og gjennomsiktige valutavekslingsavtaler. Selskapet støtter over 300 kryptovalutaer og mer enn 60 fiat-valutaer med visjonen om å tilby et trygt, privat og brukervennlig miljø i kryptoverdenen.