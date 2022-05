Chelsea Football Club har inngått et partnerskap på $20 millioner per år med WhaleFin, en Amber Group-støttet kryptoplattform. Etter partnerskapet vil WhaleFin bli den offisielle Chelsea FC-sleeve-partneren fra og med sesongen 2022/23.

I følge en offisiell kommunikasjon fra Chelsea FC på deres nettside og sosiale medier-side, vil WhaleFins logo, som har en blåhval, bli satt på Chelsea FC-spillerdrakter. Logoen skal erstatte den nåværende koreanske bilprodusenten Hyundais logo som har vart i fire år.

We're excited to reveal @WhaleFinApp, the digital asset platform powered by @ambergroup_io as our new sleeve partner from the 2022/23 season! 💙#AmberGroup | #WhaleFin — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 12, 2022

Fotballklubben bekreftet også at den vurderer å erstatte sin hovedskjortesponsor, Three, som er et britisk telekomselskap.

Første digitale aktivapartner for Chelsea FC

Som den første kryptovalutapartneren for Chelsea Fc, lar partnerskapet Amber Group introdusere WhaleFin til Chelsea-fans rundt om i verden.

Etter å ha annonsert partnerskapet sa Chelseas administrerende direktør, Guy Laurence:

«Dette er et enormt spennende partnerskap for klubben, som bringer oss på linje med et av de mest avanserte digitale aktivaselskapene i verden»

På sin side sa administrerende direktør i Amber Group, Michael Wu:

«Spillets evne til å samle et globalt publikum uavhengig av kultur, språk og nasjonalitet kan bidra til å fremme digitale eiendeler.»

Dette partnerskapet setter inngangen til Chelsea FC inn i kryptoverdenen.

Manchester United, en nøkkelrival til Chelsea FC, har allerede annonsert et flerårig partnerskap med Tezos, en blokkjedegruppe, hvis navn vil stå på Manchesters treningsutstyr. Liverpool, en annen engelsk fotballklubb i Premier League, vurderer på den annen side også å bytte ut skjortesponsorene sine med Standard Chattered.