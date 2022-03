Lionel Messi og Socios har signert en avtale verdt 20 millioner dollar, der Messi blir Socios' globale merkevareambassadør, rapporterte Reuters. Chiliz, som driver Socios, er opp 21% på nyhetene.

Hvis du vil vite hva Chiliz er, om du kan få en god avkastning, og de beste stedene å kjøpe Chiliz, har du kommet til rett sted.

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp CHZ med Binance idag

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Kjøp CHZ med eToro idag Ansvarsfraskrivelse

Chiliz ble opprettet av en fintech-leverandør med samme navn basert på Malta. Den ledende digitale valutaen for sport driver Socios, en blokkjedebasert sportsunderholdningsplattform, som lar brukere bli involvert i merkevarestyring.

Socios fan-tokens er et eksempel. De gir sportsklubber og foreninger en måte å koble seg til fansen på og åpne for inntektsstrømmer. Fans kan påvirke og ta del i klubbrelaterte avgjørelser gjennom meningsmålinger og undersøkelser, for eksempel uttalelser som bæres på spillernes armbind.

Chiliz kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

Analytics Insight informerer om at Chiliz sine milepæler i år ikke er plattformens sluttmål, og fans kan forvente mye mer fremgang og teknologiske oppdateringer.

De spår at Chiliz sannsynligvis vil nå $0,75 i 2024 hvis de neste to årene blir som planlagt. Den vil ikke falle under $0,35.

After Messi news the only way for $CHZ is up. Price actually at 0.31 FIB resistance. EMA50 not far away from 200 anymore on 12H. #Chiliz pic.twitter.com/NiZ8sGMRva

— CPR🇺🇦 (@cryptopunkrock1) March 30, 2022