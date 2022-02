Chingari kunngjør lanseringen av et helt nytt innfødt token

Chingari har kunngjort at de lanserer sitt nye beta-testnett av sitt opprinnelige token GARI . Tokenet kommer når det indisk-baserte sosiale nettverket gjør seg klar til å lansere et nytt Mainnet denne uken. Chingari har over 100 millioner brukere. Så hvordan vil dette tokenet fungere i fremtiden? Her er noen høydepunkter:

Det nye GARI-tokenet forventes å bidra til å revolusjonere skaperøkonomien på Chingari-plattformen.

Chingari lanserer også en matchende kryptolommebok, som begge vil kjøre på Solana (SOL).

Chingari har over 35 millioner aktive månedlige brukere, et av de høyeste antallene i India og i verden.

GARI Token – Tokenomicenet å vite om

Tiltakene for å skape mer verdi for brukerne av Chingari har tatt fart de siste månedene. Faktisk har plattformen anskaffet flere kapitalinvesteringer i denne bestrebelsen med 19 millioner dollar i serie A-finansiering i fjor.

Lanseringen av GARI-tokenet er det største grepet hittil. Selv om vi først ser en betatest, er det ingen tvil om at dette er store nyheter.

Det er også verdt å merke seg at et Mainnet forventes å lanseres snart for å falle sammen med tokenet. Med India sett på som et av de viktigste kryptomarkedene i verden, er dette et godt trekk for Chingari.

Bør du kjøpe GARI-tokenet?

Akkurat nå er GARI-tokenet godt og virkelig i sin spede begynnelse. Men basert på de grunnleggende fundamentene, kan det bli enormt. India er fortsatt et nøkkelmarked for kryptovekst. Vi har sett mange innovative produkter komme ut derfra.

Mens Chingari egentlig ikke forventes å være den beste driveren for kryptoadopsjon, kan dets opprinnelige GARI-token spille en nøkkelrolle i å sementere India som verdensledende innen krypto i løpet av de kommende årene.