Adm.dir. Kenneth Griffin sier selskapet ikke er klare for å påta seg den regulatoriske risikoen helt enda

Citadel Securities, et globalt hedgefondselskap basert i USA, har fortsatt ikke kjøpt eller tradet med kryptovaluta fordi kryptomarkedet i stor grad fortsatt er preget av regulatorisk usikkerhet.

Dette mener Ken Griffin, selskapets grunnlegger og administrerende direktør, som snakket om dette i et intervju sitert av Reuters.

«Vi er rett og slett ikke involvert enda,» fortsatte han i det han åpnet opp om hvordan det multinasjonale selskapet ikke har fulgt mange av de andre hegdefondselskapene som har lagt til Bitcoin og andre kryptovalutaer i porteføljene sine.

Ifølge milliardærinvestoren ønsker han ikke å «ta på seg den regulatoriske risikoen» som følger usikkerheten — selv om noen av de ledende selskapene i industrien allerede har gjort det.

I et innlegg han holdt ved The Economic Club of Chicago påpekte Griffin behovet for tilstrekkelig regulering av kryptovaluta, og dro frem Gary Genslers nylige kommentarer om temaet.

Gensler, som er formann for den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC), sa nylig at finansregulatoren er svært interesserte i kryptoreguleringer, særlig fordi det er så mange selskaper som står på sidelinjen og venter med å involvere seg i krypto inntil det er bedre klarhet rundt de gjeldende reguleringene.

Griffin holdt ikke tilbake da han forklarte at han i stor grad er lite støttende ovenfor kryptovalutaer. Likevel tror han Citadel kommer til å investere i krypto dersom nye reguleringer fører til større konkurranse i markedet.

Ifølge han vil det å ha klarhet i markedet eliminere mange av de aspektene som gjør krypto uattraktivt for store investorer. Dette vil, etter Griffins mening, skje som følge av at markedet blir «mindre» og dermed mer attraktivt til store aktører fra mainstream-markedet.

Veksten i markedet for digitale verdier har ført til at mange kryptoentusiaster påpeker potensialet for at kryptovaluta kan erstatte den amerikanske dollaren og andre lands offisielle valutaer.

El Salvadors adopsjon av Bitcoin som lovlig betalingsmiddel kan være et lovende eksempel på denne muligheten. Griffin er likevel ikke overbevist, og mener skepsisen rundt den amerikanske dollaren er «galskap».

På tross av dette anerkjenner Griffin at Citadel sannsynligvis kommer til å begi seg ut i kryptomarkedet dersom det blir tilstrekkelig regulert.