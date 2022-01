CNBCs Jim Cramer: BTC-salg kan være i ferd med å ta slutt

Jim Cramer sa mandag at ifølge de tekniske utsiktene til både Bitcoin og Ethereum, "kan det være for sent å selge" og oppfordret investorer til å "vurdere å kjøpe."

Det brutale salget som fikk Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) til å stupe mer enn 50 % fra sine all-time highs kan være over, ifølge CNBCs Jim Cramer.

Mandag fordypet «Mad Money»-verten seg i de tekniske utsiktene til de to kryptovalutaene.

Han fremhevet Tom DeMarks analyse av prisoppganger og utsalgsmønstre for å konkludere med at salget som har desimert kryptovalutaer de siste ukene kan være i ferd med å ta slutt, hvis de ikke allerede nådd utmattelsesnivåer.

" Når diagrammene, som tolket av Tom DeMark, sier at både Bitcoin og Ethereum kan se nedadgående trendutmattelsesbunner denne uken, hvis ikke i dag, tror jeg du må ta ham seriøst ," bemerket han.

DeMarks analysemønster viser at Bitcoins siste store fall i april-juni i fjor har en likhet med denne månedens fall. På den store etappen ned i 2021 falt BTC-prisen kumulativt 55,89 %, før et parabolsk rally som tok den til en ny topp over $69 000.

Diagram som viser Tom DeMarks analysemønster for Bitcoin. Kilde: CNBC

Cramer pekte på analytikerens diagram som viser nedtrekksskjemaet som ATH har en lignende projeksjon. I følge investoren, "er det en god sjanse for at historien fortsetter å gjenta seg." I dette tilfellet tror han det er potensiale for en ny opptur for BTC.

Diagrammet viser også at Bitcoins prisfall har presset gjennom 11 av de 13 utsalgsøktene på en nedtelling til en utmattelsesbunn. Det betyr at BTC fortsatt kan se ytterligere to negative stenger, med en potensiell nedgang til laveste nivå på $26 355, før DeMarks kjøpssignal utløses.

Tom DeMarks nedtellingsmønster for Bitcoin. Kilde: CNBC

Når det gjelder Ether, det opprinnelige tokenet på Ethereum-nettverket, viser diagrammet at nedstigningen "har allerede nådd 13" på DeMarks nedtelling til en kjøpstrigger. I likhet med Bitcoin, kan Ethereum også "se på en trend-utmattelsesbunn," forklarte Cramer.

Med salget som har presset ETH til laveste nivå på $2 100 denne uken, tror "Mad Money"-verten at et annet ben ned en kort stund kan se at ETH/USD tester $1 859 på nytt.

Hva betyr det for alle som ønsker å tjene penger på korrigeringen? Cramer mener å selge på dette stadiet ikke er et ideelt trekk.

" For meg sier det at det kan være for sent å selge, og du må vurdere å kjøpe , spesielt hvis vi får et siste etappe ned ," sa han.

Bitcoin handles for tiden rundt $36 349 etter en kraftig bedring over natten som inkluderte et hopp på 10 % til intradag-høyder på $37 475. Ethereum er også opp i løpet av intradag, og ligger for øyeblikket på $2 420-nivået etter å ha testet laveste verdier på $2 180.