Facebook lanserte i går sin nye kryptowallet Novi, som i utgangspunktet er ment til å oppbevare Facebooks egen stablecoin Diem

SoMe-giganten Facebook utpekte i går Coinbase som custody-partner for Novi-prosjektet. Dette var svært gode nyheter for Coinbase, og selskapets aksjer har skutt til himmels etter at det ble kjent at det er de som skal tilby custodytjenester for brukere som tar i bruk walleten.

Coinbase bekreftet nyhetene tirsdag, og forklarte at prosjektet kommer til å begynne med et pilotprogram. Brukere av Novi-plattformen vil kunne motta og sende penger på tvers av landegrenser helt gebyrfritt og på en sikker måte. Brukernes penger vil oppbevares og sendes som Pax Dollar (USDP stablecoin).

«Internasjonale pengeoverføringer er kritisk for å kunne skape økonomisk inkludering. I dag lanserer vi en liten pilot av vår digitale digitale wallet-app Novi i to land — USA og Guatemala. Brukere kan sende og motta penger til raskt, sikkert og gebyrfritt» sa direktøren av Facebooks økonomiavdeling 'F2', David Marcus.

Facebook begrunnet valget av USDP stablecoin med beskyttelse for forbrukerne, viktige regulatoriske aspekter og det at valutaen er sikret i fiat-valuta. Likevel har Facebook planer om å etterhvert gå fra USDP til Diem. Tech-giganten forklarte at endringen skjer fordi Diem tilbyr enda bedre sikkerhetsaspekter.

«Målet for Novi har vært, og vil alltid være, å ha interoperabilitet med andre digitale wallets, og vi tror at en blokkjede bygget spesielt for betalingstjenester, som Diem, er kritisk for å kunne levere løsninger på de problemene mange opplever med de nåværende betalingsløsningene,» skrev Facebook.

Diem ble lansert i 2019 under navnet Libra, men den foreslåtte stablecoinen møtte stadig på nye utfordringer og endeløs kritikk. Særlig senatorene Brian Shatz og Sherrod Brown rettet klager til Facebook om at prosjektet utsatte både forbrukerne og finanssystemene for risiko.

Ikke lenge etter at Facebook lanserte sin Novi wallet skrev de to senatorene, sammen med Richard Blumenthal, Elizabeth Warren og Tina Smith et brev hvor de ba Facebook stanse Diem- og Novi-prosjektene. Senatorene ga Facebook skylden for at de ikke hadde klarte å vise på en god nok måte hvordan de har tenkt til å bekjempe kriminalitet og ulovlige økonomiske transaksjoner i forbindelse med det nye produktet.

«Man kan ikke stole på at Facebook vil lage et betalingssystem eller en digital valuta når deres nåværende evne til å bekjempe risiko og holde forbrukerne trygge har vist seg å være svært utilstrekkelig. Vi ber dere om å umiddelbart avslutte deres Novi-pilot, og at dere ikke lanserer Diem på markedet.»