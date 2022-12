Viktige takeaways

Coinbase har oppfordret kunder til å dumpe Tether for USD Coin ved å avstå fra gebyrer

Binance hadde avnotert USDC-par i september i fjor for å pushe sin egen stablecoin, BUSD

Krigen mellom de sentraliserte stallmyntene blir hardere

DAI går for desentralisering, men går i motbakke i kampen for relevans ettersom modellen virker uskalerbar

Stablecoin-krigen hardnes til

Coinbase, som var med å grunnlegge USDC stablecoin, er de siste som har gått på offensiven. Coinbase la ut et blogginnlegg som oppmuntret brukerne til å bytte USDT til USDC.

«Hendelsene de siste ukene har satt noen stablecoins på prøve, og vi har sett en flukt i sikkerhet. Vi tror at USD Coin (USDC) er en pålitelig og anerkjent stabil mynt, så vi gjør det mer friksjonsfritt å bytte: Fra og med i dag gir vi avkall på gebyrer for globale detaljkunder for å konvertere USDT til USDC.»

Jeg har lurt en stund på hvorfor Coinbase ikke har gått mer på offensiven og brukt børsen sin til å presse innehavere inn i USDC. Selvfølgelig vil kynikeren si at denne avgjørelsen fra Coinbase er å jekke opp USDC-beholdningen for å høste ekstra inntekter, siden disse har blitt en massiv inntekt for selskapet gitt at renten på statsveksler nå er 4%.

Det er fornuftig, og det er akkurat det det er. Men selv fortsatt, slik er den konstante angsten rundt Tether , det kan også være en god ting for økosystemet for øvrig. Det beste scenariet – så langsøkt som det kan virke – er at Tethers markedsverdi velvillig siler ned til null.

Enten Tether er bra for det eller ikke, er den konstante samtalen om temaet negativ for hele bransjen.

Binance sparket stablecoin-krigen opp et hakk

Av de fem store stallmyntene har det vært noen alvorlige bevegelser i år.

Selvfølgelig er TerraUSD den store, og dens sjokkerende krasj ryster markedet. Siden den gang har den desentraliserte fakkelen blitt overført til DAI, som er plaget av sine egne problemer. DAI møter kritikk for å være sentralisert i naturen, gitt sine store beholdninger av USDC.

Dette førte til at den stemte for å gå inn i statskasseveksler, mens den siste planen er at den skal «flyte fritt», da det ikke er noe annet alternativ hvis de ønsker å drive desentralisering. Jeg har tidligere vært vokal i mine tanker om DAI, og de har ikke endret seg: Jeg tror den ikke har noen fremtid, siden modellen rett og slett ikke er skalerbar.

Åh, og en stablecoin som fritt flyter er heller ikke en stablecoin, forresten.

Når det gjelder de sentraliserte stallene, var det Binance som startet denne stablecoin-krigen da den kunngjorde i september at den fjernet USDC-par og automatisk konverterte kundebeholdninger til BUSD.

Hvis vi plotter markedsandelen til stallene siden august, kan vi se at USDT og USDC har blitt redusert betydelig, mens BUSD har kommet opp.

Hva skjer etterpå?

Tabellen ovenfor viser tydelig hvor dominerende de tre beste leverandørene er, med DAI som nå har en markedsverdi på 5,2 milliarder dollar, bare er en dråpe i havet.

Selv om dette fremstår som en bekymringsfull mengde sentralisering, er realiteten at ingen har knekt koden for hvordan man lager en desentralisert stablecoin. Så lik det eller mislik det, det er sentralisering fremover.

Spørsmålet nå er hvem som vinner mellom titanene på toppen. Dette trekket fra Coinbase er bemerkelsesverdig, ettersom Binance hadde oppnådd betraktelige gevinster i kjølvannet av deres autokonverteringskunngjøring. Men Binance lister fortsatt USDT, ettersom den mest kontroversielle stablecoinen fortsatt er den mest forankrede, absolutt avgjørende for hele økosystemet og det desidert største likviditetsparet.

Jeg tror ikke det er bra, så i markedets øyne er det hyggelig å se USDC gjøre et grep her.

Markedsandelen vil være interessant å følge opp igjen om noen måneder. Hei, kanskje vi alle bruker CBDC- er om ikke lenge, uansett.