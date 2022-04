Kryptovalutautveksling Coinbase har lansert en betaversjon av sin NFT-markedsplass som for øyeblikket kun støtter Ethereum-baserte NFT-er og betalinger i Ether (ETH).

Betaversjonen er imidlertid kun tilgjengelig for utvalgte kunder. NFT-markedsplassen vil være tilgjengelig for alle å se, men bare utvalgte kunder vil kunne kjøpe og selge NFT-er på den.

I et intervju med The Block sa VP for produkt hos Coinbase, Sanchan Saxena:

«Coinbase vil inkludere et lite antall brukere i betaversjonen for Coinbase NFT.»

NFT-markedsplassen kommer syv måneder etter at Coinbase avduket planene for den i oktober i fjor. Coinbase hadde faktisk åpnet en venteliste for markedsplassen i oktober hvor mer enn 1,5 millioner mennesker registrerte seg. De som får tilgang til betaversjonen vil bli valgt ut fra deres plassering på ventelisten.

Betatesting

De som får tilgang til NFT-markedsplassen vil faktisk fungere som betatestere, og de vil kunne opprette en profil på markedsplassen som de deretter kan bruke til å selge og kjøpe NFT-er. De kan velge å legge ved en hvilken som helst depotlommebok, inkludert Coinbase Wallet og MetaMask.

Til å begynne med vil Coinbase ikke belaste noen avgifter; selv om det vil være i en begrenset periode. Den har til hensikt å legge til avgifter tilsvarende bransjenormene.

Foreløpig vil betatestere kun kunne handle Ethereum-baserte NFT-er, og de vil kun kunne betale eller få betalt i ETH.

Sanchan Saxena sa imidlertid at markedsplassen skal integrere andre blokkjeder med tiden og også legge til «full fiat-ramper.» Dette vil tillate brukere å også kjøpe NFT-er ved å bruke kredittkort, slik de annonserte i fjor etter samarbeid med Mastercard.

Coinbase har inngått samarbeid med 0x Protocol for å optimalisere transaksjoner for lavere kostnader.

Saxena sa:

«Vi bygger en markedsplass hvor du kan kjøpe og selge NFT-er, selvfølgelig, men enda viktigere, du kan engasjere deg. Du kan engasjere deg med skaperen. Du kan engasjere deg med samleren. Og du kan engasjere deg med andre samlere i et NFT-felleskap. Dette er en viktig del av vår strategi.»

Coinbase har sluttet seg til flere andre kryptobørser for å lansere NFT-markedsplasser. Noen av børsene som nå har lansert NFT-markedsplasser inkluderer Binance, Okcoin og FTX.