Coinbase, den ledende amerikanske kryptobørsen, har nå blitt lansert også i Japan, kunne selskapet fortelle i en kunngjøring fra i dag.

I følge Coinbase er Japan et viktig marked for krytpovaluta, og landet er allerede høyt anerkjent i kryptomiljøet som et av de landene som var tidligst ute med å tillate kryptotrading. De bemerker også at landet fortsatt har strenge regulatoriske krav.

«I tråd med vår globale strategi kommer vi til å jobbe mot å bli den mest brukervennlige og pålitelige børsen i Japan, samtidig som at vi etterlever alle de lokale reguleringene», sa selskapet i sin kunngjøring.

Selskapet har en klar plan for hvilke produkter de kommer til å tilby fra start, i begynnelsen kommer de til å gi brukerne tilgang til de fem største kryptovalutaene, målt etter tradingvolum. Deretter vil selskapet gradvis åpne for flere kryptovalutaer og andre produkter etterhvert som etterspørselen øker.

Børsen har også planer om å introdusere «mer lokaliserte versjoner» av noen av deres mest populære kryptorelaterte tjenester, inkludert avansert trading og Coinbase for bedriftskunder.

Børsen har også avslørt at lanseringen i Japan skjer i samarbeid med et av landets ledende finansgiganter, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). MUFG har over 40 millioner kunder, og Coinbase sier at samarbeidet kommer til å hjelpe millioner av kunder som har en bankkonto hos banken med å raskt og enkelt få tilgang til fiat-transaksjoner inn og ut av plattformen via bankens Quick Deposit-tjeneste.

Den offisielle lanseringen i Japan kommer i kjølvannet av at Coinbase registrerte seg hos FSA, Japans økonomiske kontrollorgan, i midten av juni. Godkjenningen var øremerket børsens lansering på det Japanske markedet, hvor de har fått tillatelse til å gjøre fem kryptovalutaer tilgjengelig; Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Stellar (XLM) og Litecoin (LTC).