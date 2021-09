Kryptobørsen forteller at de har avbrutt planene om lånetjenesten, og begrunner det med regulatoriske utfordringer

Den børsnoterte kryptobørsen Coinbase ser ut til å ha gitt etter for presset, og har annonsert at de ikke kommer til å lansere yield-produktet de har utviklet. Coinbase-teamet delte ikke nyhetene på twitter eller i et blogginnlegg som de ofte gjør, i stedet bekreftet børsen på diskret vis at produktet ikke kom til å lanseres som planlagt i en oppdatering fra 17. september på det opprinnelige innlegget fra juni.

Coinbase spesifiserte ikke den eksakte årsaken til at de avbryter lanseringen, men det oppdaterte blogginnlegget hintet til at regulatoriske utfordringer både for børsen og for kryptomarkedet generelt kan være årsaken. Det er godt mulig at børsen ga etter for presset fra det amerikanske finanstilsynet SEC, og at de derfor besluttet å droppe produktet. SEC har tidligere utstedt en advarsel til børsen om at de kommer til å gå til søksmål dersom børsen beslutter å lansere lånetjenesten på markedet.

Administrerende direktør hos Coinbase, Brian Armstrong, tok ikke lett på advarselen og benyttet seg av sosiale medier for å kritisere kommisjonen, og da spesifikt hvordan de har håndtert denne saken. Mange tok parti med børsen og sa seg enig i kritikken. De fleste av brukerne var ikke forberedt på at dette skulle bli utfallet, spesielt siden selskapet bekreftet kanselleringen av produktet i stillhet.

På sosiale medier avslørte Armstrong at børsen har etterlevd alle reguleringer, og at advarselen kom som en overraskelse. Kjernen i striden var at SEC anså produktet som securities. Selskapets juridiske direktør, Paul Grewal, mener på sin side at børsen ikke har gitt noen forklaring på hvordan de har kommet frem til denne avgjørelsen. SEC gikk i stedet rett på advarselen om søksmål dersom børsen gjennomførte den planlagte lanseringen.

Den planlagte tjenesten skulle tilby en relativt høy årlig avkastning på enkelte kryptovalutaer, inkludert en 4% årlig avkastning på innskudd av stablecoin USDC. Coinbase oppgir at «flere hundre tusen kunder landet over» allerede sto på ventelisten for tjenesten da advarselen kom. Børsen har i ettertid kansellert ventelisten, men lovte at de ville fortsette å jobbe med å utvikle bedre produkter til sine kunder.

Mange plattformer har vist interesse for å lansere kryptobaserte yield-produkter i løpet av de siste månedene. Kryptoplattformen Gemini, den sikrede långiveren BlockFi og låneplattformen Celsius er blant de som har jobbet med å utvikle sine egne lånetjenester. Sistnevnte har nylig blitt underlagt restriksjoner fra delstatsmyndighetene i Texas og Ner Jersey.