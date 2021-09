Deler av kapitalen vil brukes på fusjoner og oppkjøp innad i industrien, oppga Coinbase i en uttalelse

Coinbase, den største amerikanske kryptobørsen og en av de største kryptobørsene i verden, har kunngjort planer om at de ønsker å samle inn ytterligere finansiering.

I en pressemelding delt på mandag oppga Coinbase Global at deres mål var å samle inn $1,5 milliarder gjennom et privat gjeldsbud. De oppga videre at den nyinnsamlede kapitalen vil gi selskapet gode muligheter til å utvide “krigskisten” sin, og bidra ytterligere til selskapets imponerende balanseregnskap ved hjelp av såkalt “low-cost capital”.

Ifølge pressemeldingen vil de innsamlede midlene gå til produktutvikling, i tillegg til fremtidige oppkjøp og fusjoner.

Tilbudet er kun åpent for institusjonelle kjøpere som kvalifiserer seg for gjeldsbudet i henhold til US Securities Act fra 1993, la Coinbase til. Investorer forsikres om at kryptoselskapet tilbyr en fullstendig og betingelsesløs garanti for gjeldsbrevene.

Coinbase sine finansieringsplaner ble avslørt kun noen dager etter at børsen mottok en advarsel fra det amerikanske finanstilsynet om at de risikerte søksmål dersom de lanserte sin nye Lend-tjeneste.

Selskapet holder fast ved at truslene fra SEC er både overraskende og uberettiget, da de to partene har hatt en pågående kommunikasjon i seks måneder i forbindelse med den nye tjenesten. På tross av dette har ikke tilsynsorganet oppgitt noen begrunnelse for det potensielle søksmålet, dermed er Coinbase nødt til å stanse lanseringen av prosjektet som skulle åpne for at brukerne kunne låne ut sine kryptoverdier for å tjene renter.

Coinbase har oppgitt at Lend vil lanseres «tidligst i oktober».

Børsen har også publisert en uttalelse som beskriver «falske» rykter om at selskapets toppledere har solgt andeler på grunn av advarselen fra SEC.

De regulatoriske usikkerhetene og forrige ukes kryptokrasj bidratt til at prisen for selskapets aksjer har gått ned.

På mandag falt COIN, selskapets NASDAQ-oppførte aksje, med nesten 2,5% etter at kryptomarkedet krasjet i kjølvannet av at nyhetene om at samarbeidet mellom Litecoin og Walmart var falske. I løpet av de siste fem dagene har aksjen falt med nesten 13%, dermed ligger prisen på rundt $242.