CoinShares: AVAX, LUNA ser institusjonell interesse

Solana, Terra og Avalanche er på topp ti-listen over de største kryptovalutaene etter markedsverdi.

Avalanche (AVAX), Solana (SOL), Terra (LUNA) og Algorand (ALGO) er blant altcoinene som har hatt bemerkelsesverdige investeringstilstrømninger den siste uken, rapporterte digital kapitalforvalter CoinShares mandag.

I følge kryptokapitalforvalteren så uken en nedgang i utstrømmingen fra institusjonelle investeringsprodukter, hovedsakelig på grunn av interessen for altcoins.

» Altcoins forblir i fokus blant investorer, med bemerkelsesverdige tilførsler til Avalanche, Solana, Terra og Algorand på henholdsvis USD 1,8 millioner, USD 0,8 millioner, USD 0,7 millioner og USD 0,2 millioner ,» sa firmaet i den siste utgaven av Digital Asset Fund Flows Weekly.

Andre altcoin-produkter i Binance, Ripple, Tron og Litecoin forble stort sett uendret i løpet av uken.

Ethereum ser tredje uke med utstrømmer

Til tross for det negative sentimentet som feide gjennom kryptovalutamarkedet forrige uke, reduserte utstrømningen betydelig. CoinShares sier at industrien postet totale utstrømmer på 7,2 millioner dollar for uken som slutter 22. april. Til sammenligning var den totale utstrømningen en uke tidligere 97 millioner dollar.

Solana, for eksempel, hadde en utstrømning på 27 millioner dollar på grunn av det CoinShares rapporterte som profitttakende avtaler.

Men mens det totale investeringsproduktområdet for digitale aktiva registrerte mindre utstrømmer forrige uke, var historien litt annerledes for Ethereum.

Ifølge rapporten var ukentlige strømmer for midler skreddersydd rundt den nest største kryptovalutaen etter markedsverdi 16,9 millioner. Med disse var Ethereums utstrømmer månedlige og hittil i år ved slutten av forrige uke på henholdsvis $57 millioner og $169 millioner.

Bitcoin ser innstrømninger på 2,6 millioner dollar

Bitcoin stoppet den negative trenden ved å registrere mindre tilsig, viste rapporten. Investeringsfond rundt den ledende kryptovalutaen etter marked tiltrakk seg institusjonelle tilførsler på 2,6 millioner dollar.

På grunn av nylig markedssvakhet, er Bitcoins månedlige negative flyt på $178 millioner. Hittil i år er strømmer i BTC-relaterte investeringsprodukter rundt 252 millioner dollar.

Totalt sett har kryptoinvesteringsprodukter hatt utstrømmer på $219 millioner de siste tre ukene. Hittil i år er strømmer imidlertid positive med 389 millioner dollar.

Rapporten om digitale aktivafond sporer strømmer fra store leverandører av investeringsfond for kryptoaktiva som Grayscale, ETC Group, ProShares, 3iQ og CoinShares selv. Disse leverandørene har lansert en rekke institusjonsfokuserte kryptoprodukter i USA, Europa og over hele verden.