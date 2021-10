India har nå to «kryptoenhjørninger» etter at CoinDCX oppnådde enhjørningstatus i sin siste finansieringsrunde i august

CoinSwitch Kuber, en av Indias største kryptobørser, har samlet inn mer enn $260 millioner i en fersk finansieringsrunde og er dermed landets største kryptoselskap med enhjørningstatus.

Børsen fortalte i en kunngjøring på onsdag at deres Serie C-finansieringsrunde løftet selskapets verdivurdering til $1,9 milliarder. Kryptobørsen, som er basert i Bangaluru og ble etablert i 2017, er nå verdt mer enn Indias første kryptoenhjørning, CoinDCX.

Indias andre enhjørning

CoinSwitch følger altså i CoinDCX sine fotspor, sistnevnte oppnådde enhjørningstatus etter å ha nådd en verdi på over en milliard dollar i august. Denne milepælen nådde de etter å ha samlet inn $90 millioner fra investorer i en Serie C-finansieringsrunde, med de nyinnsamlede midlene er CoinDCX nå verdivurdert til $1,1 milliarder.

Det at både CoinSwitch og CoinDCX har oppnådd enhjørningstatus vitner om den massive veksten i Indias kryptosektor. Dette på tross av mangelen på regulatorisk klarhet som fortsatt påvirker tilbydere av ulike kryptotjenester. Myndighetene vurderer visstnok også å skattlegge kryptovaluta, og sikter seg dermed inn på både forbrukerne og tilbyderne i industrien.

Andreessen Horowitz og Coinbase Ventures ledet CoinSwitch Kubers finansieringsrunde hvor også tidligere investorer deltok, blant annet Paradigm, Sequoia Capital, Tiger Capital og Ribbit Capital.

Flere kunder og nye tjenester

CoinSwitch bega seg ut i den indiske kryptoindustrien i juni 2020. Tjenestetilbudet deres har vokst raskt i løpet av det siste året, og plattformen har nå over 10 millioner brukere. Ifølge børsen vil de nye investeringene bidra til ytterligere vekst, og de ønsker å tiltrekke ytterligere 50 millioner brukere.

Selskapet har også planer om å bruke midlene for å bedre sitt produktutvalg for å gi børsens brukere flere investeringsmuligheter. Noen av de nye kryptotjenestene børsen har planer om å introdusere er blant annet lending og staking, som vil gi brukerne mulighet for å ta del i den stadig voksende DeFi-sektoren.